T24 LogoT24 Logo
Gündem

YGS'de kopya çekmeye çalışan 5 kişi düzenekle yakalandı

Öğrencilerin üzerinden doğru cevapların yazıldığı kağıtlar çıktı

15 Mart 2017 03:44

Pazar günü gerçekleştirilen YGS'de dijital haberleşme cihazlarını kullanarak kopya çektiği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, geçen pazar günü yapılan YGS'de dijital haberleşme cihazlarıyla kopya çekileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin üst aramasında cep telefonları, bluetooth cihazını sabitleyen kol bandı, 4 ayakkabı tabanına gizlenmiş düzenek ve not kağıtları ele geçirildi.

Şahısların, bluetooth cihazını kollarındaki serum kelebeği setinin altına gizlediği tespit edildi.

Polislerin, yaptığı çalışma sonunda kentteki bazı okullara yaptığı baskında; Mehmet K., İbrahim Ş., Mehmet G., Mesut T. ve Beytullah B. isimli adayların sınav salonlarında görevliler nezaretinde üst aramasını yaptı.

Aramalarda, 5 kişinin kollarına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette cep telefonuna bağlı bluetooth, bu cihazı sabitleyen kol bandı, 4 ayakkabı tabanına gizlenmiş düzenek içeresinde kopya not kağıtları ele geçirildi. Ele geçirilen dijital cihazlar ve notlara el koyan polis gözaltına aldığı 5 kişinin sorgulandığı bildirildi.

***

"Ceplerinden sorulara ait cevaplar çıktı"

 

Yakalanan beş kişinin üzerinden ise sınavda sorulmuş olan sorulara dair yazılı yanıtların da çıktığı iddia edildi.

ÖSYM tarafından sınav sonrasında yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarında da kontrol edilebileceği üzere, polis tarafından ele geçirilen kopya için hazırlanmış kağıtlarda, sorulara ait cevapların olduğu iddia edildi.

İşte o sorulardan bazıları ve yanıtları:

 

ETİKETLER

ygs kopyaşanlırurfadüzenekgözaltıdoğru cevap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24