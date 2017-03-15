YGS'de kopya çekmeye çalışan 5 kişi düzenekle yakalandı

Pazar günü gerçekleştirilen YGS'de dijital haberleşme cihazlarını kullanarak kopya çektiği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, geçen pazar günü yapılan YGS'de dijital haberleşme cihazlarıyla kopya çekileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin üst aramasında cep telefonları, bluetooth cihazını sabitleyen kol bandı, 4 ayakkabı tabanına gizlenmiş düzenek ve not kağıtları ele geçirildi.

Şahısların, bluetooth cihazını kollarındaki serum kelebeği setinin altına gizlediği tespit edildi.

Polislerin, yaptığı çalışma sonunda kentteki bazı okullara yaptığı baskında; Mehmet K., İbrahim Ş., Mehmet G., Mesut T. ve Beytullah B. isimli adayların sınav salonlarında görevliler nezaretinde üst aramasını yaptı.

Aramalarda, 5 kişinin kollarına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette cep telefonuna bağlı bluetooth, bu cihazı sabitleyen kol bandı, 4 ayakkabı tabanına gizlenmiş düzenek içeresinde kopya not kağıtları ele geçirildi. Ele geçirilen dijital cihazlar ve notlara el koyan polis gözaltına aldığı 5 kişinin sorgulandığı bildirildi.

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"Ceplerinden sorulara ait cevaplar çıktı"

Yakalanan beş kişinin üzerinden ise sınavda sorulmuş olan sorulara dair yazılı yanıtların da çıktığı iddia edildi.

ÖSYM tarafından sınav sonrasında yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarında da kontrol edilebileceği üzere, polis tarafından ele geçirilen kopya için hazırlanmış kağıtlarda, sorulara ait cevapların olduğu iddia edildi.

İşte o sorulardan bazıları ve yanıtları: