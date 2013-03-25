T24 LogoT24 Logo
Gündem

YGS'de Alevilik sorusu

Bu yıl sınavda ilk kez 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu vardı. Sorular içinde Alevilik-Bektaşilik ile ilgili bir soru dikkat çekti

25 Mart 2013 14:49

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sınavında, ilk kez Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden de sorular vardı. Sorulardan biri de Alevilik'teki musahiplik ile ilgiliydi.

Dün üniversiteye girişte birinci aşama sınavı olan ve 1 milyon 851 bin 326 adayın katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı dün yapıldı. YÖK 'ün kararıyla üniversiteye giriş sınavları YGS ve LYS-4'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sorular sorulmasına karar verilmişti.

 

Alevi-Bektaşi inancından soru geldi

 

Bu yıl sınavda ilk kez 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu vardı. Sorular içinde Alevilik-Bektaşilik ile ilgili bir soru dikkat çekti. Alevi-Bektaşi inancında yer alan musahiplik kavramı üzerinden bir paragraf sorusu soruldu.

 

İşte o soru

 

Alevilik ve Bektaşilikte önemli bir yere sahip olan musahiplik (yol kardeşliği) iki kişinin, insanların şahitliğinde hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesi olarak açıklanabilir. Geçmişi, eski Türklerde göçebe hayatın ve yayla kültürünün bir gereği olarak ortaya çıkan 'kardeşlik' geleneğine kadar uzanan musahiplik, İslami dönemle birlikte farklı bir biçim kazanmıştır. Hz. Muhammed, Mekke'den Medine'ye hicret edildikten sonra, inananları birbirine kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her bir Mekkeliyi, bir Medineliyle kardeş yapmıştır. Bunlar da öz kardeş gibi beraber yemiş, beraber çalışmışlardır. İşte musahiplik de bu geleneklerin harmanlanarak günümüze ulaşmış halidir.

Buna göre musahiplik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Özünde sosyal dayanışmayı barındırdığı
B) Yerleşik hayata geçmede kolaylık sağladığı
C) Din kardeşliğini yansıtan örnek bir uygulama olduğu
D) Toplumsal aidiyeti pekiştiren bir model olduğu
E) Şartların gereği olarak çıktığı

 

ETİKETLER

ygsalevilik sorusuüniversite

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24