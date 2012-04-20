YGS üçüncüsü Furkan Yılmaz: Son soruyu salladım tuttu



Bursa’da, sınavda sürenin dolması üzerine boş bıraktığı soruyu rastgele işaretleyen Fatih Furkan Yılmaz, YGS’de Türkiye 3’üncüsü ve Bursa 1'incisi oldu.

Nilüfer Eğitim Kurumları FEM Dershanesi, YGS’de başarı sağlayan öğrencileri ile basın toplantısı düzenledi. Girdiği YGS 1, YGS 2 , YGS 4 sınavlarında Türkiye 3’üncüsü ve Bursa 1’incisi olan Fatih Furkan Yılmaz, 1 Türkçe sorusuna yanlış yanıt verdiğini diğer bütün soruları doğru cevaplayarak, başarı elde ettiğini söyledi. Sınavda yarım saatini Türkçe sorularını yanıtlamak için geçirdiğini belirten Yılmaz, bunun da sınavını etkilediğini kaydetti.

Süre bitti, rastgele işaretledi

Başarıyı, sıkı şekilde çalışarak elde ettiğini ifade eden Yılmaz, okulunun da kendisine büyük emek verdiğini dile getirdi. Sınavda yaşadıklarını da anlatan Yılmaz, "Sınavın bitimine 1 dakika vardı. Türkçe soruları çok zamanımı almıştı. Geometri sorusu ile uğraşıyordum. Yapamadım ve süre bitti. Kitapçığımı kapattım, rastgele bir seçeneği işaretledim. Doğru çıktı" dedi.

Kendisinin sayısal öğrencisi olduğunu belirten Yılmaz, Boğaziçi, Koç, Fatih veya Bursa Orhangazi üniversitelerinden birisinin elektrik - elektronik mühendisliklerinden birini tercih etmeyi istediğini söyledi.

'Mutluyuz'

İki kız kardeşi olan Fatih Furkan Yılmaz’ın bir otomotiv fabrikasında müdür olarak çalışan uçak mühendisi babası Durmuş Yılmaz ise düzenli ve prensipli çalışması sonucu oğlunun başarı elde ettiğini anlattı.

Oğlundan LYS’de de başarı elde etmesini beklediklerini ifade eden Durmuş Yılmaz, "Çocuğumuz için iyi bir sıralama tahmin ediyorduk, bekliyorduk. Okuduğu lisede de okul birincisi. Sınavda bir sorusunun yanlış çıktığını öğrenince heyecanımız arttı. Sıralaması diğer öğrencilerin durumuna da bağlıydı. Ne olacağını tahmin edemiyorduk. Derece yapmasından dolayı mutluyuz" dedi.

Ev hanımı olan anne Nazmiye Yılmaz ise oğlunun başarılı olması için dua ettiklerini söyledi. Anne Yılmaz, prensipli çalışmasından dolayı başarı sağlayan oğluna teşekkür etti.

Türkiye 4'üncüsü Şule, doktor olmak istiyor

ÖSYM Başkanlığı tarafından bu sabah açıklanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre Sakarya’nın metropol ilçesi Serdivan’daki Özel Işık Fen Lisesi’nde öğrenim gören Şule İdacı, YGS-6 puan türüne göre Türkiye 4’üncüsü oldu. 3’üncü ile aynı puanda olan ve doğum tarihi nedeniyle 4’üncü sayılan Şule İdacı, doktor olmak istediğini söyledi.

YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra gazetecilere açıklama yapan Şule İdacı, hedefinin LYS’de de başarılı olarak Tıp Fakültesi okumak olduğunu söyledi. İdacı, "4 yıl boyunca planlı çalıştık. Çok şükür Rabbim nasip etti böyle bir başarıyı. İnşallah LYS’de daha iyisi olur. Bu başarıda okulumun ve dershanemin payı çok büyük. Öğretmenlerimin de çok katkısı var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Emin değilim ama Tıp Fakültesi istiyorum. Ankara’da inşallah bakalım. LYS’nin sonucuna göre de şekillenecek" diye konuştu.

Işık Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Hıdır Gündüz ise "Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Okul olarak planlı bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu başarı tabi öncelikle Allah’ın bir lütfu. Daha sonra da planlı ve disiplinli çalışmanın ürünü. Burada öğretmen arkadaşlarımızın başarıları da önemli. İnşallah Şule’den LYS’de de bir başarı bekliyoruz. Okul olarak ilk binde 20 derecemiz var" dedi.

Kızı Şule’nin başarısıyla gurur duyduklarını söyleyen baba Alaattin İdacı, "4 yıldır hem dershane hem okul sistematik bir şekilde çalıştı ve meyvesini aldı. Açıkçası biz de gerildik. Ama geldiğimiz süreçte biz de sevinçliyiz" dedi.

YGS’de başarısız olunca ikinci kattan atladı

Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) düşük puan aldığı öne sürülen kız öğrenci 17 yaşındaki D.Y., ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Kaldırıma düşen ve sol bacağı kırılan D.Y., hastaneye kaldırıldı.

Mithatpaşa Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kız Meslek Lisesi 4’üncü sınıf öğrencisi D.Y., YGS sonuçlarına bakıp, düşük puan aldığını öğrenince evdeki ailesine bir şey söylemeden ikinci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Genç kız, kendisini yaklaşık 6 metreden boşluğa bıraktı. Kaldırıma düşen D.Y.’nin acılar içinde kıvrandığını görenler, yardımına koştu. Bağrışmaları duyan evdeki ailesi, kızları için ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, D.Y.’yi ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorların kontrolünde sol bacağında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen D.Y.’nin tedavisi sürüyor.