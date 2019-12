-YGS SORUŞTURMASINDA SONA DOĞRU ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin soruşturmayı, ''Gerektiği şekilde hızlı ve teknik yaptıklarını'' söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş ve soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara Adliyesinde gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit de hazır bulundu. Başsavcıvekili Sakınan, gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, ''Soruşturmayı gerektiği şekilde hızlı ve teknik yapıyoruz. Gereken hızı ve özeni gösteriyoruz'' dedi. ''ALES'te yaşananlar soruşturmaya dahil mi?'' sorusu üzerine Sakınan, ''ALES, idari bir konu. Soruşturmamıza dahil değil'' diye konuştu. Sakınan, ''YGS'deki şifre iddialarına'' ilişkin soruşturmanın resmi olarak KPSS ile ilgili soruşturma kapsamında değerlendirildiğini, ancak iki soruşturmayı ayrı olarak yürüttüklerini ifade etti. Bir gazetecinin, ''ÖSYM, Başsavcılığın araştırmaları tamamlandığında 2011-YGS sonuçlarının açıklanacağını duyurdu'' demesi üzerine Sakınan, ''Ben açıklamayı net şekilde incelemedim. Ama, şöyle olduğunu düşünüyorum. Sınav sonuçları üzerindeki inceleme bitinceye kadar... Sınav sonuçları üzerindeki incelememiz yarın da bitebilir, daha sonra da olabilir'' dedi. -''HER ŞEY İKİ ŞEKİLDE ANLAŞILIYOR''- Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kuriş ise ''söyleyebilecekleri her şeye yazılı açıklamada yer verdiklerini'' ifade ederek, ''Daha fazlasını söyleme imkanına sahip değiliz. Bu soruşturma 1 milyon 700 bin çocuğu ilgilendirdiği için, bunu öğrencilere yönelik bir açıklama olarak değerlendirebilirsiniz'' diye konuştu. Kuriş, ''Siz neden açıklama yapma gereği duydunuz?'' sorusu üzerine, ''Arkadaşların bir bölümü zihin okuma metodunu uyguluyor. Bunun gereği yok'' dedi. Gerçeğin ortaya çıkması için, gerçeğe hizmet edecek sonuçlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Kuriş, ''Kamuoyu ikiye bölündüğü için söylediğimiz her şey iki şekilde anlaşılıyor'' ifadelerini kullandı.