YGS sorularındaki şifre çözüldü mü?

T24 - ÖSYM başkanının açıklamasını yeterli bulmayanlar araştırmalarına devam etti ve iddia edilen yöntemle cevabı bulunamayan soruların da cevabını yüzde 70 ila 80 oranında bulmayı başardı.





YGS sorularının şifreli olduğu yönündeki iddialar ÖSYM tarafından yalanlandı. Hatta destek olması amacıyla tüm kitapçıkların internet üzerinden yayımlanmasına başlandı. Meraklılar yaptıkları kontrollerde rastgele seçtikleri kitapçıklarda cevap şıklarını küçükten büyüğe sıralayarak sonuca ulaşmaya çalıştılar. Çoğu kitapçıkta beklenen olmadı ve basın kopyasında elde edilen 40'ta 37 doğrunun aksine çok daha düşük doğru cevaba ulaşılabildi.



Bu durum ÖSYM'nin haklı olduğu yönündeki kanıları kuvvetlendirirken ortaya başka bir iddia çıktı.



CNNTurk.com'dan Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre, "Şifreli sorular" iddiasının ardından internette forum sayfalarında bu konu üzerine çok sayıda kişi tarafından kafa patlatıldı. DonanımHaber sitesinin forum sayfalarında cevap şıklarında "ÇEMBERSEL MODLAMA" denilen bir algoritma türünün kullanıldığını gösteren örneklere yer verildi.





Nedir bu Çembersel Modlama?



Forumlarda yazan kişilerin denemelerine göre çembersel modlama yöntemiyle doğru cevabı olma oranı yüzde 70 ila 80'ler arasında değişiyor.



Çembersel mod yöntemi basın kopyasından 37 doğruya ulaşılmasını sağlayan yöntem aslında. Ancak o yöntemde cevapları küçükten büyüğe sıralayınca çakışan şık çıkmazsa sonuca ulaşılamıyordu.



Çembersel modda ise eğer "çakışan şıklara" ulaşılamazsa "tek bir şık çakışana" kadar gidilmesi gerekiyor.





Peki, bunu nasıl yapacaksınız?



Öncelikle yine cevapları küçükten büyüğe sıralayıp şıkların altına yazmak gerekiyor. Eğer çakışma olmadıysa cevap şıkı çakışana kadar en son seçeneği başa getirerek kaydırma yapmanız, yani devrettirmeniz gerekiyor.



Bu yöntem uygulandığında ilk başta yapılan sıralamayla ulaşılamayan doğru cevaba ulaşılabiliyor.



ÖRNEĞİN:



X sorusunun cevap şıkları aşağıdaki gibi olsun:



a)15 b)10 c)12 d)14 e)9



Küçüktün büyüğe sıralayın...



9 10 12 14 15



İki şık birden çakıştı. Bu durumda en sondakini en başa alıp devrediyoruz. Yani 15'i başa çekip diğerlerini kaydırıyoruz.



15 9 10 12 14



Şimdi sadece 15 yani A şıkkı çakıştı ve doğru cevabı bulduk.



Eğer çakışma olmasaydı ya da birden fazla çakışan olsaydı devretmeye devam edecektik. Yani 14'ü baz alıp diğerlerini kaydıracaktık. Bu işlemi tek bir şık çakışana kadar yapacaktık.



Normalde bu çok zaman alır diye düşünülebilir. Ancak sıra bozulmadan devir yapıldığından en fazla 5 devir içinde cevabı bulabiliyorsunuz. Yani 5'i geçme imkânı yok. Bu da zaman kaybına yol açmıyor.



Forumlarda bu yöntemi birkaç kitapta deneyen kullanıcılar yüzde 70 ila 80'ler arasında matematik testinde doğru sonuca ulaşmış.

Ancak kimi kullanıcılar ise daha az doğru sonuca ulaştığını ifade etmiş.

Peki, cevaplar zaten sıralıysa?

Eğer sayılar zaten küçükten büyüğe sıralı şekilde gelirse beş cevapta çakışacaktır. Bu durumda ne kadar döngü yaparsanız yapın doğru cevaba ulaşamayacaksınız. Forumdaki kullanıcılara göre böyle bir durumla karşılaşırsanız doğru cevap şıklardaki en küçük sayı oluyor.



Yine aynı şekilde sıralı olarak gelmese de devredip kaydırmalar sonrasında şıkların sıralı hale gelmesi durumunda yani beş şıkkın kaydırmalar sonucunda çakışması durumunda da yanıt yine en küçük olan sayı oluyor.





Cevapların şıkkı değişiyor ama sıralaması değişmiyorsa

Yukarıdaki soru 11252,93753 kodlu kitaba ait.



Rastgele seçilmiş 4 soru kitapçığı ve cevap şıkları ise şöyle:



11237.07920 / a)1008 b)1000 c)1006 d)1002 e)1004



11214.92180 / a) 1004 b)1008 c)1000 d)1006 d)1002



11289.29600 / a)1002 b)1004 c)1008 d)1000 e)1006



11231.82631 / a)1004 b)1008 c)1000 d)1006 e)1002



Soru belirtilen kitapçıklarda farklı sıralarda yer alıyor.





1 milyon 700 bin kitabı gözle kontrol etmek mümkün değil ancak bu örnekleme kitaplardan alınan cevap şıklarında 1006 olan doğru cevabın şıklarının değiştiği görülüyor. Ancak şıklar değişmesine rağmen sıralama döngüsü değişmiyor ve Çembersel Modlama sistemine uygun biçimde devam ediyor. Bu durum soruların cevap şıkları değişse bile sıralama sistemi değişmediğinden cevabın her durumda bulunmasını sağlıyor.



ÖSYM Başkanı Ali Demir ise, soruların dizilişleri, doğru ve yanlış seçeneklerin de yerlerinin farklı olduğunu söylemişti. Demir, kapalı dönemdeki soruların dağılımının tesadüfî olarak yapıldığını ve sistemin aynı kitapçıktan üretmediğini kaydetmişti. Demir ayrıca cevap anahtarlarıyla soru kitapçıklarının aynı olduğunu da söylemişti.



Bu durumda ortaya bir çelişki çıkıyor. Eğer soru kitapçığı kadar cevap anahtarı yoksa bu durumda bazı cevap anahtarları birden fazla kitabı karşılıyor demektir. Durum böyle olursa Demir'in söylediğinin aksine sistem aynı cevap anahtarına sahip birden fazla kitap üretmiştir sonucu çıkar.



Ayrıca Demir ve doğru ve yanlış seçeneklerin yerlerinin değiştiğini söylemekle birlikte şıklardaki değerlerin sırasının değiştiğine dair bir bilgi vermedi. Bu durumda şıklardaki değerlerin sırası değişmiyorsa Çembersel Modlama yöntemiyle her kitapta doğru cevabı bulmak mümkün olur.





Şüpheleri artıran olaylar



*Sorulardaki şifreye yönelik şüpheler üzerine internette harekete geçen kullanıcılar çok daha dikkat çekici bir bilgiye daha ulaştı.



Mod ve medyan sözcükleriyle ilgili Google arama istatistiklerini araştıran bazı kullanıcılar bu sözcüklerin 23 Mart'a kadar normal seyrinde düzenli bir aralıkta aranırken 23 Mart'tan itibaren yukarıya doğru bir çıkış yaptığını keşfetti. Ancak her iki kelime için de arama sayısının toplamda çok düşük kaldığını belirtmekte fayda var.













*Donanım Haber, FRMTR gibi sitelerin forum sayfalarında sınavdan bir gün önce, yani 26 Mart günü, mod ve medyan konusuyla ilgili soruların geldiği de tespit edildi.



Soru soranlar "mod" ve "medyan"la ilgili sınavda soru çıkacağı şeklinde mazeret öne sürmüş.