YGS sonuçları belli oldu: En başarılı il Burdur, en başarısız Van

2012 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklandı. Abdullah Coşkun, 6 dalda 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Okul türüne göre başarı sıralamasında Sosyal Bilimler Lisesi ve Askeri Lise birinci sırada yer aldı. Sınavda 50 bin 805'i "sıfır" çekerken Ankara ve Burdur en başarılı kentler oldu. Başarısız illerse doğudan: Hakkari, Şırnak ve Van

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Nisan 2012'de yapılan sınavın sonuçların saat 06.00 itibarıyla açıklandığı bildirildi. “Sınava katılan 1 milyon 837 bin 737 adayın sınav sonucunu öğrenme taleplerini zamana yaymak amacıyla sonuçların açıklanması için saat 06.00 tercih edilmiştir” ifadelerine yer verilen açıklamada, adayların sınav sonuçlarını http://www.osym.gov.tr veya http://sonuc.osym.gov.tr internet adreslerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2012-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava giren adayların soru kitapçıkları ile cevap kağıtları bugün saat 16.00'dan itibaren erişime açılacaktır. Adaylar kendi cevap kağıtlarının görüntüsünü, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir. Ayrıca; sınavda kendi cevap kağıtlarına kodladıkları soru kitapçığı numarasına ve bu kitapçıkta yer alan sorulara da http://skgs.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ile erişebileceklerdir. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve görüntülemek istedikleri soru numarasını seçtiklerinde ekranda soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabını görebileceklerdir. Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.”

Açıklamada, 2012 LYS başvurularının 24-30 Nisan tarihlerinde yapılacağı da belirtildi.

Şampiyon Konya'dan

Sınavda Konya’daki Özel Merve Eğitim Kurumları Büyükkoyuncu Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Coşkun’un 6 dalda 500 tam puanla Türkiye birincisi olduğu belirtildi. Coşkun, “Tıp fakültesini düşünüyorum. Hangi üniversite olacağına karar vermedim ama eğer Konya’da kalırsam Mevlana Üniversitesi’ni düşünüyorum” dedi.

Coşkun, yaptığı açıklamada, sınıfındaki tüm arkadaşlarının birinciliğe aday olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Biz bu başarıyı bekliyorduk. Sınıfımızdan birisi mutlaka birinci olacaktı, buna inanıyorduk. Burada ben birinci oldum ve tüm arkadaşlarım bu başarıya adaydı.Öğretmenlerimiz bu işi hakkıyla yapan insanlar, 15-20 yıllık tecrübeli insanlar. Bize yol, yordam gösterdiler. Biz de uyguladık ve başarı geldi.”

5O bin 805 kişi sıfır çekti

YGS'de sınavı geçerli sayılan 1 milyon 837 bin 344 adaydan 50 bin 805'i “sıfır” aldı. ÖSYM'den alınan bilgiye göre, sınava 1 milyon 895 bin 476 aday başvurdu, bu adaylardan 57 bin 742'si sınava girmedi. Sınavı geçerli sayılan aday sayısı 1 milyon 837 bin 344 olarak belirlenirken, 50 bin 805 adayın ise puanları 0,5'ten küçük olduğu için hesaplanmadı.

2011-YGS'de ise 1 milyon 648 bin 240 adayın sınavı geçerli sayılırken, 38 bin 269'unun puanı hesaplanamadı; 2010-YGS'de ise sınavı geçerli olan 1 milyon 487 bin 493 adaydan 14 bin 156'sının puanı hesaplanamamıştı. Sınavda Türkçe testinde 40 sorunun tamamını doğru yanıtlayan 929, Sosyal Bilimler testinde 40 sorunun tamamını doğru yanıtlayan 56, Temel Matematik testinde 40 sorunun tamamını yanıtlayan bin 316, Fen Bilimler testinde 40 sorunun tamamını doğru yanıtlayan 437 aday çıktı. Geçen sene testleri doğru yanıtlayan Türkçe'den bin 392, Sosyal Bilimler'den 5, Temel Matematik'ten bin 805, Fen Bilimleri'nden ise 407 aday çıkmıştı.

Doğru yanıt oranına bakıldığında, Türkçe testinde 77 bin 429 aday (geçen yıl 142 bin 752 aday), Sosyal Bilimler testinde 9 bin 652 aday (geçen yıl 4 bin 925 aday), Temel Matematik testinde 35 bin 892 aday (geçen yıl 30 bin 633 aday), Fen Bilimleri testinde 22 bin 313 aday (geçen yıl 18 bin 69 aday) 35 ve üzerinde soruya doğru yanıt verdi. 4'ün altında doğru yanıt veren aday sayısı ise Türkçe testinde 31 bin 249 aday (geçen yıl 15 bin 99), Sosyal Bilimler testinde 253 bin 918 aday (geçen yıl 197 bin 703 aday), Temel Matematik testinde 870 bin 80 aday (geçen yıl 700 bin 800 aday) Fen Bilimleri testinde 1 milyon 260 bin 795 aday (geçen yıl 1 milyon 134 bin 899) oldu.

Başarılı iller

YGS sonuçlarına göre, sınavdaki puan türlerinde Ankara ve Burdur en başarı iller oldu. Sonuçlara göre, YGS-1'de, YGS-2'de ve YGS-6'de Ankara; YGS-3'te, YGS-4'te ve YGS-5'te Burdur Türkiye genelinde başarılı olarak birinci sırada yer aldı. Sınavda başarılı ilk on il sıralamasında YGS-1 puan türünde Ankara, Burdur, Karabük, Isparta, Yalova, Aydın, Eskişehir, Kayseri, Uşak ve Kırşehir; YGS-2 puan türünde ise Ankara, Burdur, Karabük, Isparta, Yalova, Aydın, Eskişehir, Kayseri, Uşak ve Balıkesir; YGS-3 puan türünde Burdur, Ankara, Kilis, Kırşehir, Aydın, Kayseri, Karabük, Sinop, Uşak ve Antalya, YGS-4 puan türünde Burdur, Kilis, Ankara, Kırşehir, Aydın, Kayseri, Sinop, Karabük, Uşak ve Denizli; YGS-5'de Burdur, Ankara, Karabük, Aydın, Kırşehir, Kilis, Kayseri, Isparta, Uşak ve Yalova; YGS-6 puan türünde Ankara, Burdur, Karabük, Isparta, Aydın, Yalova, Kayseri, Uşak, Kırşehir ve Eskişehir yer aldı.

Başarısız iller

YGS'de en az başarı gösteren il tüm puan türlerinde Hakkari olurken, bu ili Şırnak ve Van izledi.

Geçen yıl da YGS'de de Hakkari ile Şırnak en az başarı gösteren il olmuştu. YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4 ve YGS-6'da Hakkari sonuncu sırada yer alırken, Şırnak ise YGS-5'de sonuncu olmuştu. Bu illeri tüm puan türlerinde Ardahan takip etmişti.

Kızlar daha başarılı

2012 YGS'de kız adayların yüzde 45,38'inin, erkek adayların ise yüzde 54,62'sinin sınava geçerli sayıldı. Kız adayların yüzde 91,18'i, erkek adayların yüzde 85,47'si 140 ve üzerinde puan aldı. 180 ve üzerinde puan alan kız adayların oranı yüzde 76,52, erkek adaylar yüzde 68,21 olarak belirlendi. Geçen sene yapılan YGS'de kız adaylar yine erkek adaylara göre başarı göstermişti. Kız adayların yüzde 83,86'sı, erkek adayların yüzde 76,05'i 180 ve üzerinde puan almıştı. 140 ve üstünde puan alan kız adayların oranı yüzde 94,55, erkek adayların oranı yüzde 90,19 olarak hesaplanmıştı.

Üniversite mezunlarının yüzü gülüyor

Sınav sonuçlarında, adayların öğrenim durumuna göre başarılarına da yer verildi. Buna göre yüzde 42,70 olan son sınıf düzeyindeki adayların yüzde 86'sı 140 ve üzerinde; yüzde 69,34'ü 180 ve üzerinde puan aldı. Adayların yüzde 31,27'sini oluşturan mezunların puanları, yüzde 87,42'si 140 ve üzerinde, yüzde 70,92'si 180 ve üzerinde hesaplandı. Sınava giren yüzde 18,44 oranındaki üniversite öğrencisi adayın yüzde 92,28'i 140 ve üzerinde, yüzde 77,74'ü 180 ve üzerinde puan aldı. Sınava yüzde 4,66 oranında üniversite mezunu girerken bu adayların yüzde 96'sının 140 ve üzerinde, yüzde 86,41'inin ise 180 ve üzerinde puan aldığı belirlendi.

Buna göre, sınavda en başarılı olan adaylar üniversite mezunu oldu. Lise son sınıf öğrencileri ise öğrenim durumuna göre başarı sıralamasında son sıralarda yer aldı. Geçen yıl yapılan YGS'de de yine üniversite mezunları en başarılı adaylar olarak belirlenirken, lise son sınıf öğrencileri başarı sıralamasında sonlarda yer almıştı.

Sosyal Bilimler lisesinin başarısı sürüyo

Okul türüne göre başarı sıralamasında Sosyal Bilimler Lisesi ve Askeri Lise birinci sırada yer aldı. Her iki lise türü de 140 ve üzeri, 180 ve üzerinde puan alan aday yüzdesi bakımından yüzde 100'ü yakaladı. Bu liseleri Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Öğretmen Liseleri izledi. Akşam liseleri başarı sıralamasında son sırada yer alırken, bu lise türünü Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Özel Akşam Lisesi takip etti. Geçen seneki sınavda da Sosyal Bilimler Lisesi en başarılı okul türleri sıralamasında birinci sırada yer almıştı. Askeri Lise ve Polis Koleji ise geçen sene yapılan YGS'de ilk sıralarda bulunuyordu.