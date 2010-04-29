YGS sonuçları açıklanıyor

T24 - ÖSYM, 11 Nisan 2010 Pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarını yarın (30 Nisan 2010) açıklayacak. Bu arada YÖK Başkanı Özcan, kontenjanlarda çok az artış olabileceğini söyledi. Özcan, pek çok öğrencini Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine sınava girmek için başvuru yaptığını da hatırlatarak, "Herhalde oralarda suistimale açık şeyler daha kolay oluyor diye gidiyorlar" dedi. Özcan bu konuyla ilgili çalışmaları olacağını da ifade ederek, sınavların ilçelerden merkezlere kaydırılabileceğini belirtti.





Alınan bilgiye göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, YGS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla yarın saat 10.00'da YÖK'de basın toplantısı düzenleyecek. Sınav sonuçları saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. YGS'nin değerlendirilirken her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı ayrı puan türü oluşturuluyor. Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecek. Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.







Kontenjanlarda artış olacak







YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, başkanlığında toplandı. Özcan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





"Kontenjanlarda artış olup olmayacağı" sorusuna Özcan, "Çok az bir artış olur, geçen seneki kadar olmaz. Çünkü artık doyma noktasına geldi. Bugünkü kurul toplantısında birçok bölümün kontenjanı belli oldu. Toplamda ne kadar olduğunu bilmiyorum ama hesap ettikten sonra açıklarız" yanıtını verdi.





Özcan, YGS'de çoğu adayın başka illerde sınava girdiği anımsatılarak, gelecek yıllarda bu sorunun nasıl çözüleceğinin sorulması üzerine, imkanların araştırılacağını, kullanılmayan okullar veya kurumlar varsa buralarda sınava girilmesinin sağlanacağını ifade etti.





YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, şunları söyledi:





"Ama bu konuda ciddi problem var. Problem sadece oralarda bazı şeylerin, yolsuzlukların olması değil. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden insanların oralarda imtihana girmek istemesi. Mesela İstanbul'dan insanlar nedense gidiyorlar Mardin'de Urfa'da, Hakkari'de, Şırnak gibi yerlerde sınava girmek istiyorlar. Herhalde oralarda suistimale açık şeyler daha kolay oluyor diye gidiyorlar. Bir sürü insan o bölgede sınava girmek istiyor. Bunun bir anlamı olmalı. Niye İstanbul'dan kalkıp da Mardin'de sınava giriyorsun? Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde imtihana girmek isteyenler çok."





"Bunun gerekçesi ne olabilir" sorusunu Özcan, "Herhalde orada suiistimale açık birşeyler var. Ben şimdi Ankara'dan Mardin'e neden sınava girmek için gideyim ki?" diye yanıtladı.





Özcan, "O bölgelere yönelik ne gibi önlemler alınabilir" sorusuna, "Alınabilir. Mesela büyük şehirlerde toplanabilir. Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da şehir merkezlerinde olabilir, ilçelerde olmaz" yanıtını verdi.





Özcan, kopya çekenlerin tespit edilmesi halinde sınavlarının iptal edildiğini anımsattı.





YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, yarın (30 Nisan 2010) YGS sonuçlarının açıklanacağı anımsatılarak, sınava giren oğlunun heyecanlı olup olmadığının sorulması üzerine, espriyle "Hiçbir heyecanı yok. Çok da iyi yaptığını zannetmiyorum" dedi.