YGS sonuçları açıklanıyor

T24 - ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, 1 milyon 512 bin 450 adayın başvurduğu Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YGS) sonuçlarını cuma gününe kadar açıklamaya çalışacaklarını bildirdi. Bu arada YGS sınavındaki matematik testinde hatalı olan 20'inci sorunun iki doğru yanıtı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.





Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan sınav sonuçlarını değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.





Sonuçları bu hafta açıklamayı planladıklarını belirten Yarımağan, "Sınav sonuçlarını bu cuma gününe kadar yetiştirmeye çalışacağız" dedi.







LYS'ye girmek için 180 puan şart







Sonuçlar ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacak.





Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru yöneltilmişti. YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınıyor.





YGS'nin değerlendirilirken her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı ayrı puan türü oluşturuluyor.





Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecek.





Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.





Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.







Hatalı matematik sorusuna iptal







Bu arada YGS sınavında hatalı olduğu belirtilen matematik testindeki 20'inci sorunun çift yanıtlı olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.