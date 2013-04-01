YGS sonuçları açıklandı; 8 bin 586 aday sıfır çekti

2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklandı. Sınavın şampiyonları Ankara ve İstanbul'dan çıktı.

ÖSYM Başkanı Ali Demir, 8 bin 586 adayın sıfır puan aldığını, birincilerin Ankara ve İstanbul'dan olduğunu açıkladı. YGS sonucunu http://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sonuçları http://www.osym.gov.tr veya http://sonuc.osym.gov.tr internet adreslerinden, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

YGS sonuçları hakkında basın toplantısı düzenleyen ÖSYM Başkanı Ali Demir, 8 bin 586 adayın sıfır çektiğini açıkladı.

Demir, 2013-YGS'ye girenlerden 1 milyon 804 bin 891 adayın sınavının geçerli kabul edildiğini belirterek, ''Bu sınavda dört testten en az ikisinden 0,5 ve üzeri ham puanı olmayan aday sayısı 61 bin 36 olarak gerçekleşti. Testlerin hiçbirinde 0,5 veya üzeri ham puan olmayan aday sayısı 8 bin 586 olarak gerçekleşti. Değişik nedenlerle sınavı geçersiz aday sayısı 234'' dedi.

2417 aday metematikten tam puan aldı

Demir'in açıklamasına göre 809 aday Türkçe, 6 aday sosyal bilimler, 2 bin 417 aday matematik, 91 aday fen bilimleri sorularının tamamını doğru cevapladı.

En başarılı iller

YGS sonuçlarına göre, en başarılı il Ankara oldu. Ankara'yı Karabük, Denizli, Aydın ve Isparta takip ederken, başarı sıralamasının en sonunda Hakkari yer aldı.

Birinciler Ankara ve İstanbul'dan

ÖSYM Başkanı, YGS'de, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesinden Zeynep Nur Karagöz, İstanbul Lisesi'nden Hümeyra Çolak ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Irmak Öziskender'in tüm puan türlerinde 500 puan alarak birinci olduğunu bildirdi.

Fen liseleri ilk sırada

YGS'de en başarılı okulların sıralaması; fen liseleri, özel fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, öğretmen liseleri ve askeri liseler şeklinde oldu.

'Hesap verilmeyecek bir şey yok'

KPSS soruşturmasına yönelik bir soruyu yanıtlayan Demir, ''Şu an itibarıyla ÖSYM'deki bütün çalışanlarımızın hesap veremeyeceği hiçbir boyut ve konu söz konusu değildir'' dedi.