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YGS sonuçları açıklandı

ÖSYM, LYS başvurularının 24-30 Nisan tarihlerinde yapılacağını duyurdu

20 Nisan 2012 10:48

 

1 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen YGS sınavının sonuçları açıklandı
 
1.8 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesine konuldu.
 

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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
 
''2012-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava giren adayların soru kitapçıkları ile cevap kağıtları bugün saat 16.00'dan itibaren erişime açılacaktır. Adaylar kendi cevap kağıtlarının görüntüsünü, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir. Ayrıca; sınavda kendi cevap kağıtlarına kodladıkları soru kitapçığı numarasına ve bu kitapçıkta yer alan sorulara da http://skgs.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ile erişebileceklerdir. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve görüntülemek istedikleri soru numarasını seçtiklerinde ekranda soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabını görebileceklerdir.
 
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.''
 
Açıklamada, 2012 LYS başvurularının 24–30 Nisan tarihlerinde yapılacağı da belirtildi.

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