YGS skandalını çıkaran avukata tehdit iddiası

T24 - Artvin'de bir dershaneci ile birlikte YGS'de şifre skandalını ortaya çıkaran avukat Ayla Varan'ın eşi Artvin Baro Başkanı İzzet Varan, çok sayıda tehdit aldıklarını açıkladı.

Avukat Ayla Varan'ın eşi Artvin Baro Başkanı İzzet Varan, kentin çevre sorunları ile ilgili bir toplantıda, YGS'de şifre skandalının ortaya çıkması ardından soruları cevapladı.

Baro Başkanı İzzet Varan, bir gazetecinin sorusu üzerine YGS'de şifre olayının ortaya çıkması ardından kendisi ve eşinin çok ciddi tehditler aldığını anlattı.

Baro Başkanı, "Tehditler alıyoruz. Ama önemli olan doğrunun ortaya çıkmasıdır. Bu tehditler kimseyi yıldırmaz. Hele kendilerine yasayla insan haklarını, hukukun üstünlüğünü savunma ve muhafaza etme görevi verilen avukatlar bunlardan hiç yılmaz" dedi.

Varan sözlerine, "Bir siyasi partinin genel başkanı 10 binlerce militanı sokağa dökeceğini söyleyebilir. Bir başka siyasi partinin genel başkanı Bozkurtları sokağa dökeceğini söyleyebilir. Önemli olan halk sokağa inmesin. Halk sokağa indiği zaman ne onların militanları kalır, ne de birilerinin yandaşları. Halk sokağa indiği zaman ki inmeye başlamıştır, esas korkmaları gereken onlardır" diye devam etti.



"Tehditleri ciddiye almadık"

Şifre skandalını ortaya çıkaran avukat Ayla Varan da olayın gündeme gelmesinin ardından telefonla tehditler aldığını anlatırken, "Olay ortaya çıkınca telefonla arayan bazı kişiler küfürler savurdu, bu işle uğraşmamamızı istedi, sonumuzun iyi olmayacağını söyledi. Bu tehditler bir süre sürdü. Ancak ben ve eşim bu tehditleri ciddiye almadık. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaya da gerek görmedik. Sonra bu telefonları kesildi" dedi.



Nasıl ortaya çıktı?

Artvin'de avukatlık yapan Ayla Varan şifreleme sistemi olduğu konusunda aldığı duyum ardından soruları incelediğini açıkladı. Varan şöyle devam etti:

"Cevapları rakamsal olan sorularda bu şifreleme sisteminin hatasıza yakın uygulandığını gördüm. Sisteme göre cevap şıklarındaki rakamlar küçükten büyüğe göre sıralanıyor. Eğer çakışan varsa doğru cevap çakışan rakamın bulunduğu şık oluyor. Hiçbir rakam çakışmazsa doğru yanıt 'E' şıkkı olarak çıkıyor. Birden fazla çakışan varsa cevap en küçük rakamın bulunduğu şık oluyor. Matematik testindeki 40 sorudan bu sistem uygulayarak 37 sorunun doğru cevabına ulaşılabiliyor. Ayrıca yanıtları rakamsal olarak verilen Sosyal Bilimler, Türkçe ve Fen sorularında da aynı formülü uygulayarak en az 50 soruyu daha rahatlıkla çözebilirsiniz."

Ayla Varan'ın yanı sıra Artvin Sınav Dershanesi kurucularından Fahri Akyüz de, bir velinin başvurusu üzerine sorularda yaptıkları incelemede şifreleme formülünü tespit ettiklerini belirtirken, "Öğrencilerimizi bir yıl boyunca bu tür sınavlara hazırlıyoruz. Daha önce yaşanan onca olaydan sonra tedbirlerin alındığını görüyorduk. Ancak böylesi bir şifreleme ve formüle etme durumunun olacağını düşünmüyorduk. Öğrencilerin emekleri hiçe sayılmıştır" demişti.





