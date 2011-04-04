-YGS PROTESTOSUNA GÖZALTI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - YGS'de şifreleme iddialarıyla ilgili ÖSYM ve YÖK'e yönelik protesto eylemlerinde 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı önüne gelen ''Dev-Lis'' üyesi 2 kişi üzerlerindeki pankartı açarak, kendilerini bakanlık binasının önündeki demirlere zincirledi. Burada bir süre çeşitli sloganlar atan eylemciler, polis tarafından gözaltına alındı. Bu sırada 4 kişi de Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Bu kişilerle Sosyalist Demokrasi Partisinin (SDP) fotoğrafçısı olduğunu söyleyen 1 kişi daha gözaltına alındı.