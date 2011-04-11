YGS protestoları yurdun dört bir yanında

T24

Cemaat karşıtı tepkiler



İzmir’de internet üzerinden örgütlenen gençlerin protesto gösterisine 8 bin kişi katıldı. Milliyuet gazetesinde yer alan haber şöyle:Dün ülkeye gençlerin yaptığı YGS protestoları damgasını vurdu. İzmir’de yaklaşık 8 bin genç, sosyal paylaşım sitesi facebook’ta örgütlenerek sokağa çıktı. Gençler, ’İzmir uyuma öğrencine sahip çık’ sloganı atarak 3 kilometre yürüdü. Alsancak’ta ÖSYM binası önüne toplanan gençler, binaya kurşun kalem fırlattı. Bazı öğrenciler de çevik kuvvet polislerine yumurta attı.İzmir Eğitim Sen’liler ÖSYM Başkanı’nın istifasını istedi. Konak’ta toplanan 100 eğitimci, slogan atarak, ellerinde ’Hüseyin Ç. gitti. Nimet Ç. de gitsin, Behzat Ç. gelsin’ yazılı pankartlarla.Karabük’te bir grup öğrenci, yağmur altında YGS’de şifre uygulamasını protesto gösterisi yaptı. Yaklaşık 200 öğrenci pankartlarla yürüdü.Trabzon’da CHP Gençlik Kolları üyeleri ile bir grup lise öğrencisi, ÖSYM’yi protesto etti.Merkez Postane önünde toplanan CHP Gençlik Kolları üyeleri ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 150 kişi ÖSYM’yi protesto etti.Öğrencilerin taşıdığı ve film afişi şeklinde hazırlanmış ’Cemaat Tesadüfleri Sever’ yazılı afiş dikkat çekti.Çanakkale’de de ’Soruyu Bir Bilene Bir De Gülen’e Sor’ yazılı dövizler taşıyıp kırdıkları kalemlerini havaya fırlatan liselilerin eylemine CHP’liler de destek verdi.Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, ’Yandaşlara Güzellik Sınavı’, ’İmamın Şifresini Çözdük’ yazılı dövizler taşıdı.Hakkari’de bir grup dershane öğrencisi sınav kitapçıkları ve soru testlerini ateşe verip, kalemlerini havaya fırlattı. Öğrenciler, hükümet ve ÖSYM aleyhine Kürtçe Türkçe sloganlar attı.Alanya’da bir grup öğrenci gösteri sonunda, ’Fesupanallah’ adlı şarkıyı söyledi. Bursa’da yaklaşık 1500 öğrenci AK Parti, ÖSYM ve Fethullah Gülen aleyhine slogan attı ve sınavın iptal edilmesini istedi.Atvin’de düdük çalan protestocuların taşıdığı pankartlar arasında ’İthal ÖSYM Başkanı istiyoruz’ pankartı dikkati çekti.Ankara’da da gençler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşısında YGS’yi protesto etti. Temsili sınav kitapçığı yakan gençler, ÖSYM Başkanı Ali Demir’i istifaya çağırdı, “cemaat” ve hükümet karşıtı dövizler taşıdı.Halkevleri ve Öğrenci Kollektifleri öncülüğündeki çoğu liseli ve üniversiteli gençlerden oluşan grup Maltepe’den Kızılay’a yürüdü.Sakarya Caddesi’nde toplanan bir grup lise öğrencisi de ÖSYM’yi protesto etti. Kızılay çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.Abdi İpekçi Parkı’nda toplanan bir grup da sloganlar eşliğinde Sakarya Caddesi’ne yürüdü ve buradan dağıldı. Bazı göstericiler dağılmayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine eylemciler, kaldırım taşlarını söküp güvenlik güçlerine attı. Güvenlik güçleri de biber gazı ile gruptakilere müdahale etti.