YGS kitapçıklarının basıldığı METEKSAN'a 'şifre' baskını!

T24 - YGS'deki şifre iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında soru kitapçıklarının basıldığı METEKSAN'da bilirkişi heyeti, inceleme yapıyor.





Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan'ın talimatı doğrultusunda, bilirkişiler YGS soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının basıldığı METEKSAN'a gitti.



ÖSYM Başkanı Ali Demir de matbaaya geldi ve incelemeler hakkında bilgi alıyor.

Bilirkişiler burada yaklaşık 1 milyon 700 bin adayın soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına ilişkin veri tabanı üzerinde inceleme yapacak. Bilirkişilerin pazar akşamı ya da pazartesi sabahına kadar incelemelerde bulunacakları öğrenildi.

ÖSYM 15 gün içinde savunma verecek

YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle açılan davayı görüşen Ankara 7. İdare Mahkemesi; dün de aldığı bir kararla ÖSYM'den 15 gün içinde savunma vermesini istedi.

''YGS'de şifreleme yapıldığı'' iddiaları üzerine 27 Mart 2011'de yapılan YGS'nin iptali istemiyle Danıştay'a dava açılmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi görevsizlik kararı vererek davanın idare mahkemesinde açılması gerektiğini bildirmişti.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Ankara 7. İdare Mahkemesi, davalı ÖSYM'den savunma istedi. Mahkeme, ÖSYM'nin savunması geldikten sonra sınavın yürütmesinin durdurulması istemini karara bağlayacak.