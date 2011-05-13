YGS İPTAL EDİLMEDİ!

T24 - Ankara 7. İdare Mahkemesi, YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.



YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle Konyalı bir öğrenci adına Ankara 7. İdare Mahkemesinde dava açan avukat Ahmet Gürol Şağban, sınavın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istemişti.



Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Ankara 7. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti.



Ankara 7. İdare Mahkemesi dün bir ara karar vererek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yürüttükleri soruşturmayla ilgili evrakı ve varsa bilirkişi raporunu talep etmişti.



Mahkeme yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünkü ara kararla ilgili istenen belgelerin geldiği, heyetin bu belgeleri değerlendirdiği belirtildi. Mahkeme Başkanı ve iki üyenin katılımıyla yapılan değerlendirme sonucu yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği öğrenildi.



Heyet, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasındaki ''İdari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler'' hükmündeki şartlar oluşmadığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği bildirildi.



Davalı Şağban'ın, 7 gün içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.



İtirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi karara bağlayacak.





Soruşturma belgesi YÖK'e gönderildi



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, ÖSYM Başkanı Ali Demir, YGS Koordinatörü ve diğer yetkililerle ilgili soruşturma izni talebini içerir evrakı, YÖK Başkanlığına gönderdi.



YÖK Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinde görevli bir avukat, öğleden sonra Ankara Adalet Sarayı’na geldi. Başsavcıvekili Şadan Sakınan ile kısa bir süre örüşen avukata, Demir, YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında, soruşturma izni talebi içeren evrak verildi. Söz konusu evrakın içerisinde, Başsavcılığın, "YGS’deki şifre" iddialarına ilişkin vermiş olduğu "takipsizlik" kararının da yer aldığı öğrenildi. Avukat, evrakı almasının ardından, YÖK Başkanlığına gitti.





