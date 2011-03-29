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YGS görevlisinden kalem kamera çıktı

Kahramanmaraş’ta önceki gün yapılan YGS’de görevli bir kişide kalem kamera bulundu

29 Mart 2011 03:00

T24 - Kahramanmaraş’ta önceki gün yapılan YGS’de görevli bir kişide kalem kamera bulundu 

Görevliden kalem kamera çıktı

Bahçelievler Kampüsü’nde polisin yaptığı aramada, ÖSYM Kahramanmaraş Bürosu’nda sekreter olarak çalışan Y.Ö’nün (38) üzerinde kalem kamera bulundu. Kameraya el konulurken,  ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Y.Ö’nün, “Sınavlarda bazı durumlarla karşılıyoruz. Kamerayı haklılığımızı ispat etmek için İstanbul’dan getirttim” dediği öğrenildi. Kameradaki görüntüler incelenirken, Y.Ö’nin kimlerle görüştüğü araştırılıyor. Sınav kitapçığının muhafaza edildiği büronun kamera görüntüleri de incelemeye alındı.



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