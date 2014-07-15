'YGS Erzurum birincisi dağa çıktı' iddiası

Çocukları çeşitli tarihlerde dağa çıkan ailelerin Dağkapı Meydanı'ndaki eylemi ikinci ayına girdi. Eylemlerini sürdüren ailelere, 22 gün önce PKK'ye katılmak için dağa çıktığı iddia edilen Serkan Y.’nin ailesi de eklendi. Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) Erzurum 1.'si olan Serkan Y.’nin 23 Haziran’dan itibaren kayıp olduğu öğrenildi. Erzurum merkezde çocuklarını bulamayan aile, Dağkapı Meydan’ında eylem yapan ailelerin eylemine katılma kararı alarak 5 gün önce Diyarbakır'a geldi.



İHA’da yer alan habere göre, Serkan Y.’nin babası Celal Y., çocuğunun başarılı bir öğrenci olduğunu, Türkiye genelinde LYS'de 58. sırada yer aldığını söyledi. Baba Celal Y., "Çocuğum ablasıyla beraber Erzurum merkezde kalıyordu. 23 Haziran gecesi eve gitmediğini ablası bize iletti. Erzurum’a bağlı Tekman ilçesine gitmiştim. İlçeden arabayla merkeze geldim, o tarihten şimdiye kadar çocuğumuzu arıyoruz, bulamadık. Bir haber dahi alamadık. Dağa kaçmış ya da kaçırılmıştır diye düşünüyoruz" dedi.



Aile, çocukları gelinceye kadar Dağkapı Meydanı'nda eylemlerine devam edeceklerini söyledi.