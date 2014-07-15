T24 LogoT24 Logo
Gündem

'YGS Erzurum birincisi dağa çıktı' iddiası

22 gün önce dağa çıktığı iddia edilen YGS Erzurum birincisi, LYS Türkiye 58.'si ve YGS Türkiye 74.'sü Serkan Y.'nin ailesi, Diyarbakır'da eylem yapan ailelerin eylemine katıldı

15 Temmuz 2014 16:55

Çocukları çeşitli tarihlerde dağa çıkan ailelerin Dağkapı Meydanı'ndaki eylemi ikinci ayına girdi. Eylemlerini sürdüren ailelere, 22 gün önce PKK'ye katılmak için dağa çıktığı iddia edilen Serkan Y.’nin ailesi de eklendi. Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) Erzurum 1.'si olan Serkan Y.’nin 23 Haziran’dan itibaren kayıp olduğu öğrenildi. Erzurum merkezde çocuklarını bulamayan aile, Dağkapı Meydan’ında eylem yapan ailelerin eylemine katılma kararı alarak 5 gün önce Diyarbakır'a geldi.

İHA’da yer alan habere göre, Serkan Y.’nin babası Celal Y., çocuğunun başarılı bir öğrenci olduğunu, Türkiye genelinde LYS'de 58. sırada yer aldığını söyledi. Baba Celal Y., "Çocuğum ablasıyla beraber Erzurum merkezde kalıyordu. 23 Haziran gecesi eve gitmediğini ablası bize iletti. Erzurum’a bağlı Tekman ilçesine gitmiştim. İlçeden arabayla merkeze geldim, o tarihten şimdiye kadar çocuğumuzu arıyoruz, bulamadık. Bir haber dahi alamadık. Dağa kaçmış ya da kaçırılmıştır diye düşünüyoruz" dedi.

Aile, çocukları gelinceye kadar Dağkapı Meydanı'nda eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

ETİKETLER

ygserzurumbirincisipkkdağa çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24