T24 - 2011 Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) cevap kağıtları, elektronik ortama aktarıldı.





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ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 27 Mart 2011 tarihinde yapılan 2011-YGS'ye ait cevap kağıtlarının görüntüleri, sınava giren adayların kendi cevap kağıtlarını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.







Sınava giren adaylar kendi cevap kağıtlarının görüntüsünü, ÖSYM'nin "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.

Duyuruda, bu uygulamanın, adayı bilgilendirme amacıyla yapıldığı belirtilerek, görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığı bildirildi.





20 bin kişi itiraz etti

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ÖSYM’ye YGS sonuçları için itiraz edenlerin sayısının 20 bini geçtiğini öne sürerek, "İtiraz edenler herhangi bir sonuç alamazsa, mahkemelerin kapılarını aşındırmak zorunda kalacaklar, yüzlerce, binlerce dava açılacak" dedi.

İsmail Koncuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından açıklanan YGS sonuçlarına milletin ve sınava giren 1 milyon 700 bin öğrencinin güven duymasının mümkün olmadığını savundu.

Şu ana kadar sonuçlara itiraz edenlerin sayısının 20 bini geçtiğini belirten Koncuk, "ÖSYM tarihinde böylesine bir itiraz hiç bir dönemde olmamış.

Bir de ’başvursam da bir şey çıkmaz, bu ÖSYM zaten bu işleri eline yüzüne bulaştırdı. Bunlara başvursak ne olacak’ diyerek ÖSYM’den umudunu kesip de başvurmayanlarda var" diye konuştu.



Kritik süre yarın sona eriyor

Yükseköğretime Giriş Sınavı’nda (YGS) son dönemece girildi. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde, ÖSYM’nin savunması bekleniyor. ÖSYM’ye verilen savunma süresi ise yarın doluyor.

YGS’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilirkişi incelemesi ‘tamam’ demesinin ardından ÖSYM, sınavın sonuçlarını açıkladı ancak son sözü Ankara 7. İdare Mahkemesi söyleyecek. YGS’ndeki ‘şifre’ iddiaları üzerine sınava giren bir öğrencinin Danıştay’a açtığı iptal davası sonrası Danıştay, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Dosyayı inceleyen Ankara 7. İdare Mahkemesi, iddialar üzerine ÖSYM’den savunma istedi. 15 gün içinde ÖSYM’den savunma vermesini isteyen mahkemenin incelemeleri devam ediyor. ÖSYM’nin savunma için 15 günlük süresi ise yarın doluyor. ÖSYM’nin savunmasını sunmasının ardından YGS davasında son dönemece girilmiş olacak. Mahkeme, savunmanın ardından davayla ilgili kararını verecek.



Yazıcı'nın sözleri de dosyaya girecek

Şifre iddialarını yargının gündemine taşıyan Avukat Ahmet Gürol Şağban, yarın Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın "KPSS ertelendi" açıklamasını mahkemeye delil olarak sunacak. ÖSYM’nin savunmasının ardından mahkemeye cevap dilekçesi sunacak olan Şağban, "Bu skandalın onda biri bile, bir önceki başkanı koltuğundan etmeye yetmişti. Mevcut başkanın da geliş nedeni bu değil miydi? Herkesin beklentisi daha güvenilir, daha bilimsel, daha adil, daha tarafsız sınavların yapılmasıydı. Olmadı maalesef. Koltuğa bir şeyler mi bulaşmış nedir? Yine hüsran, yine hayal kırıklığı. Hatta bu sefer meydana gelen olaylar, gelenin gideni arattığını gösterdi" dedi.



Kimse sehvenin arkasına saklanmamalı

Şifre iddialarını Artvin’den bir meslektaşının ortaya çıkardığını ve ilk andan itibaren ÖSYM Başkanı Ali Demir’in kimseyi ikna edemediğini savunan Şağban, YGS sonrasında yaşananların mahkemeye delil olarak tek tek sunduklarını ifade etti. Şağban, mahkeme heyetinden sadece sınavın iptalini değil hukuk devletinin gereğini yerine getirmesini beklediklerini ifade ederek, "Kimsenin bu devlette sehven kelimesinin arkasına sığınamayacağını anlaması gerekiyor" dedi. Kol saatlerini çıkarmanın, kızların saçlarındaki tokaları çözmenin sınav güvenliğini sağlamadığını belirten Şağban, bir milyon 700 bin öğrencinin güvenin sarsıldığına dikkat çekti. Şağban, "Bir Devlet Bakanı’nın güvensizliği bir tarafa, korku ve endişe yaşadığı bir ülkede sıradan vatandaş ne yapsın? İşte bu davanın konusu sadece 2011 YGS’nin iptali değildir, aynı zamanda devlet kurumlarına olan güvenin tekrar kazanılmasıdır" dedi.



