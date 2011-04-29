YGS birincisi Doğan'dan şifre yorumu: Sahtekarlık yapılacağını düşünmedim

T24- YGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birinciler de belli oldu. 500 tam puan alan Türkiye Birincisi Mahmut Bilal Doğan'ın en çarpıcı açıklaması şifre skandalı ile ilgili oldu. Doğan, "O konuda benim alnım açık, önce çalıştık sonra dua ettik. Matematik sorularında bayağı sürem gitti, şifre olduğunu farketseydim daha kısa sürede bitirirdim.İhtimal herkesin aklına geliyor ama 1 milyon 700 bin kişinin kaderinin belirleneceği bir sınavda sahtekarlık yapılacağını düşünmedim" diye konuştu.

2011-YGS'de tüm puan türlerinde Türkiye Birincisi Ankara Fen Lisesinden Mahmut Bilal Doğan oldu.

Başarıyı beklediğini söyleyen Mahmut Bilal Doğan, Ankara Fen Lisesi'ne de Türkiye 9. olarak girdiğini söyledi: "Ankara Fen Lisesi'ndeki herkes bu başarının adayıdır."

Sınavdan 500 tam puan alan Mahmut Bilal Doğan, YGS'de ortaya çıkan şifre skandalıyla ilgili ise şunları söyledi: O konuda benim alnım açık, önce çalıştık sonra dua ettik. Matematik sorularında bayağı sürem gitti, şifre olduğunu farketseydim daha kısa sürede bitirirdim. İhtimal herkesin aklına geliyor ama 1 milyon 700 bin kişinin kaderinin belirleneceği bir sınavda sahtekarlık yapılacağını düşünmedim.

Hiç kimsenin bu kadar vicdansız olamayacağını düşünüyorum. Savcılık soruşturmasının sonucunu bilmiyorum ama umarım bir kasıt yoktur. Olmadığına inanmak istiyorum. Ama sonuçları bekliyoruz."

Türkiye birincisi Doğan, şifre skandalı nedeniyle sınavın iptal edilme ihtimaliyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Hayal kırıklığı olur ama ikinci sınava konsantre olduk. İnşallah bu kez daha iyisini yaparım."

'İkinci sınavda şifre arayacak mısın?' sorusunu ise "Bizim okulda böyle bir şey olmaz herkes başarısını çalışmaya borçlu burada" diye yanıtladı.

'Şifre skandalının yaşandığı bir sınavda birinci olduğu için kendisini zan altında hissediyor mu?' sorusuna da "Ankara Fen Lisesi öğrencisi bu konuda kendisini zan altında bırakmaz" yanıtını verdi.

Üniversite tercihine karar vermediğini vurgulayan Doğan, ailesinin de bu sonucu beklediğini belirtti.

Sınavda, YGS1 ve YGS2 puan türlerinde ikinciliği Kırşehir Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi'nden Murat Kaan Erdal, Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Mehmetcan Tütüncü, Özel Burç Özgören Fen Lisesi'nden Selçuk Erdevir, Turgutlu Halil Kale Fen Lisesinden Eren Yalçın paylaştı.

YGS3, YGS4, YGS5 ve YGS6 puan türlerinde ikinci, Özel Yamanlar Anadolu Lisesi'nden Deniz Çağlın oldu.

YGS4 puan türünde ikinciliği, Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Arda Çınar ile Kayseri Fen Lisesi'nden Ayşe Ertoy paylaştı.

YGS3, YGS5 ve YGS6 puan türlerinde üçüncülüğü Adana Fen Lisesi'nden Zafer Başıbüyük kazandı.