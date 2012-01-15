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YGS başvurularında ek süre bugün sona eriyor ANKARA (A.A)

15 Ocak 2012 12:52

-YGS başvurularında ek süre bugün sona eriyor ANKARA (A.A) - 15.01.2012 - ÖSYM'nin, YGS'nin 3-13 Ocak 2012 başvuru tarihlerinde sınav ücretini bankaya yatıran, ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylar için tanıdığı iki günlük ek süre, bugün sona eriyor. Bugün sona erecek süre, başvuru merkezlerinden başvuru yapacak adaylar için saat 17.00'de, başvuru merkezine gitmeden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecek. Adaylar 2012-ÖSYS kılavuzu ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuzda, başvuru işlemleri, puanların hesaplanması, sınavların uygulanması, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 2012-2013 öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve ön lisans (sınavsız geçiş dahil) programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar 2012-ÖSYS'ye başvuracak. YGS, 1 Nisan 2012 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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