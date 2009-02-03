Yezidiler de soykırım peşinde

Irak’ta yaşayan Yezidiler, ABD Başkanı Obama’ya mektup yazarak, 1916’da Osmanlı İmparatorluğu’nun 1 milyon Yezidi’yi öldürdüğünü iddia etti. Mektupta Obama’dan Türkiye’ye 1916’da yaşananları "soykırım" olarak tanıması için baskı yapması istendi.



NTVMSNBC’nin haberine göre, Irak’taki Yezidiler, ABD Başkanı Barack Obama’ya mektup yollayarak, Türkiye’ye sözde Yezidi soykırımı baskısı yapılmasını istediler. Irak’ın kuzeyindeki Yezidiler’in siyasi ve ruhani liderleri, mektupta, Osmanlılar döneminde 1 milyon Yezidi’nin katledildiğini iddia ettiler. Irak’ın kuzeyindeki Musul kenti yakınlarındaki Şengal Kasabasına bağlı Yezidilerin kutsal merkezi olan Laleş’de dün bir araya gelen Yezidilerin siyasi ve ruhani liderleri, ABD Başkanı Obama’ya gönderilmek üzere bir mektup yazdılar.



Grup, mektupta, 1916’da Osmanlı İmparatorluğu’nun, Ermeniler’e destek verdikleri gerekçesiyle yaklaşık 1 milyon Yezidi’nin öldürüldüğünü iddia ederek, Obama’dan Türkiye’ye Yezidi atliamını "soykırım" olarak tanıması için baskı yapmasını talep ettiler. İnananlarının çoğu Kürt olan Yezidiler bugün, Irak, Suriye, Türkiye, İran, Gürcistan ve Ermenistan’da yaşıyor. Bugünkü toplam nüfuslarının yaklaşık 1 milyon olduğu sanılıyor.



Yezidilik 12. yy.’da çıktı



Yezidilik, tektanrılı bir din. 12. yüzyılın ortalarında ortaya çıktığı sanılıyor. Yezidi adını Hakkarili Şeyh Adi verdi. O zamana kadar Şemsiler (Güneşe Tapanlar), Zerdüştler olarak anılıyordu. Yezidilik ve Zerdüştlükte, zaman ve mekanla sınırlı olmayan tek tanrıya, kötülük ve iyilik prensibinin varlığına ve evrenin oluşmasında 7 meleğin rol oynadığına inanılıyor. Bu meleklerin başında Melek-i Tavus geliyor. Hiçbir şey yokken Melek-i Tavus vardı. Ve o, evrenin oluşması için gerekli dört maddeyi yarattı: Ateş (Güneş), hava, toprak, su.

