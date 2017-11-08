Yevmiyelere yapılan 5 liralık zam isyan ettirdi: Koşullarımız insanlık dışı, bari hak ettiğimiz ücreti verin!

Turan Dal*

Mersin Sebze ve Meyve Hali’nde işçiler, yevmiyelerine yapılan 5 lira zammı kabul etmeyerek, grev başlattı. İşçiler, zammın 10 liraya çıkarılmaması durumunda grevlerine sürdüreceklerini kaydettiler.

Mersin Sebze ve Meyve Hali’nde yükleme ve paketleme işinde işçiler, bekledikleri zam talebinin dernekler masası tarafından karşılanmamasına tepki göstererek greve gitti.

Sabah saatlerinde hal önünde toplanan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, işbaşı yapmadı. İşçiler, ücretlerine istedikleri zam yapılana kadar grevi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"İki senedir 70 lira yevmiyeyle çalışıyoruz"

20 seneyi aşkın paketleme işinde çalışan Zahide Kubat, “Her şeye zam geldi. İki senedir 70 lira yevmiyeyle çalışıyoruz. Bir önceki gün karar verilmiş 5 TL zam yapılmış. İtiraz ettik. Arkadaşlarımız başkanla görüştü. Talebimizi karşılamayacağını söyledi. Gider evimde otururum daha iyi” diye konuştu.

“Zam yapılan kadar tavrımızı sürdüreceğiz"

Uzun süreler halde ter döken Emin Baydar, “Maaşlarımıza 10 TL’lik zam istedik vermediler. Yevmiyemiz yetmiyor. Evliyiz çocuklarımız var. Kira ayrı dert, zamlar ayrı dert. Burada sabah saat 7’de başlayıp 5’e kadar çalışıyoruz. Talep ettiğimiz 10 TL çok büyük bir talepte değil aslında. Emeğimizin karşılığını bulmuyor yinede ama ısrar ediyorlar arttırmamakla. 5 TL’den fazla zam yapılmayacağı söylendi. Bizde işbaşı yapmadık. Zam yapılana kadar aynı şekilde tavrımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Koşullarımız kötü bari hak ettiğimiz ücreti versinler"

Yıllardır paketleme işinde çalıştığını belirten Gurbet Batur, sabahtan akşama kadar çalıştıkları halde 70 TL ücret aldıklarını ve ücretlerine sadece 5 TL zam yapıldığını belirterek, yapılan zammı kabul etmediklerini kaydetti. 10 TL zam istediklerini dile getiren Batur, “Çalışma koşularımız ağır, sigortamız yok ona rağmen bizim istediğimiz yevmiyelerimizin 80 TL olmasıdır. Zaten koşullarımız insanlık dışı, bari hak ettiğimiz ücreti versinler” ifadelerini kullandı.

*Turan Dal, Mersin'de yayımlanan İmece gazetesinde muhabir olarak çalışıyor.