T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yetmez ama evet' dediler, yumurtayı yediler

Yazar Adalet Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 'Yetmez ama evet' isimli grubun düzenlediği toplantıda olay çıktı.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Yazar Adalet Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu “Yetmez ama evet” isimli grubun düzenlediği toplantıda olay çıktı. Kendilerine söz hakkı verilmediğini öne süren öğrenciler, konuşmacılara yumurta fırlattı.

Protestocular yumurtaları böyle fırlattı - VIDEO

Aralarında yazar Adalet Ağaoğlu, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Osman Can'ın da bulunduğu "Yetmez ama evet" adlı grup, referandumla ilgili Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenledi.


Konuşmacılar 12 Eylül'deki referandumda neden "evet" diyeceklerini anlattıkları sırada "Öğrenci Kollektifleri" isimli grup üyesi 8 kişi, ayağa kalkarak söz istedi.


Kendilerine daha sonra söz verileceğinin belirtilmesi üzerine grup üyeleri “yuh” diye bağırmaya başladı.


Protestocular yanlarında getirdikleri yumurtaları konuşmacılara fırlattı. Yumurtalardan biri Osman Can'a isabet etti.

"Hayırcılar" panelin broşürlerini yırttı. İki grup arasında da itiş-kakış yaşandı.

Bunun üzerine göstericiler toplantı salonundan dışarı çıkarıldı. Gerginlik otelin önünde de bir süre daha devam etti.


'Bize Ergenekoncu dedi'

Dışarıda basın açıklaması yapan grubun sözcüsü, "Orada bir konuşmacı ‘Referandumda hayır diyenler darbeci, Ergenekoncu’ demişti. Bizde 'hayır'ın halkın talebi olduğunu dile getirmek istedik" şeklinde konuştu.


Ağaoğlu da temizledi

Yumurta isabet edenlerin elbiselerini temizlenmesine yazar Ağaoğlu da yardım etti.

Ağaoğlu, yaptığı konuşmada ülkedeki bütün darbeleri gördüğünü belirterek, “Yetmez ama evet demek, bir anlamda demokrasi istiyorum demek" diye konuştu.

Diğer konuşmacılar da öğrencilerin davranışını eleştirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24