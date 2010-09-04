'Yetmez ama evet' dediler, yumurtayı yediler

T24 - Yazar Adalet Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu “Yetmez ama evet” isimli grubun düzenlediği toplantıda olay çıktı. Kendilerine söz hakkı verilmediğini öne süren öğrenciler, konuşmacılara yumurta fırlattı.





Protestocular yumurtaları böyle fırlattı - VIDEO



Aralarında yazar Adalet Ağaoğlu, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Osman Can'ın da bulunduğu "Yetmez ama evet" adlı grup, referandumla ilgili Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenledi.



Konuşmacılar 12 Eylül'deki referandumda neden "evet" diyeceklerini anlattıkları sırada "Öğrenci Kollektifleri" isimli grup üyesi 8 kişi, ayağa kalkarak söz istedi.



Kendilerine daha sonra söz verileceğinin belirtilmesi üzerine grup üyeleri “yuh” diye bağırmaya başladı.



Protestocular yanlarında getirdikleri yumurtaları konuşmacılara fırlattı. Yumurtalardan biri Osman Can'a isabet etti.

"Hayırcılar" panelin broşürlerini yırttı. İki grup arasında da itiş-kakış yaşandı.

Bunun üzerine göstericiler toplantı salonundan dışarı çıkarıldı. Gerginlik otelin önünde de bir süre daha devam etti.





'Bize Ergenekoncu dedi'



Dışarıda basın açıklaması yapan grubun sözcüsü, "Orada bir konuşmacı ‘Referandumda hayır diyenler darbeci, Ergenekoncu’ demişti. Bizde 'hayır'ın halkın talebi olduğunu dile getirmek istedik" şeklinde konuştu.



Ağaoğlu da temizledi



Yumurta isabet edenlerin elbiselerini temizlenmesine yazar Ağaoğlu da yardım etti.

Ağaoğlu, yaptığı konuşmada ülkedeki bütün darbeleri gördüğünü belirterek, “Yetmez ama evet demek, bir anlamda demokrasi istiyorum demek" diye konuştu.

Diğer konuşmacılar da öğrencilerin davranışını eleştirdi.



