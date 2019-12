-YETKİN: SÜTTEKİ KDV ORANI DÜŞÜRÜLSÜN ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, sütteki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülebileceğini, yem fiyatlarının da sübvanse edilebileceğini söyledi. Yetkin, düzenlediği basın toplantısında, 2010 yılında tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmaları değerlendirdi ve tarım sektörüne ilişkin güncel sorunlara değindi. Geçen yıl yapılan tarım sigortası çalışmasının, başta Ziraat Bankası olmak üzere özel bankaların sağladığı tarım ve hayvancılık kredilerinin, başarılı uygulamalar olduğunu anlatan Yetkin, sektördeki ithalat-ihracat dengesinin de iyi tutturulduğunu belirtti. Bu yıl bütçede tarım yatırımlarına ayrılan payın da iyi seviyede olduğuna işaret eden Yetkin, bütün bunların olumlu gelişmeler olduğunu kaydetti. Son günlerde ekmeğin poşete girmesi konusunda yönetmelik taslağı hazırlandığını anımsatan Yetkin, bu uygulamayı desteklediklerini söyledi. Türkiye'de son yıllarda bazı tarımsal ürünlerde spekülasyonlar yapıldığını, bazı kesimlerin büyük karlar elde etmeyi amaçladığını ifade eden Yetkin, ''Özellikle süt fiyatları iyi izlenmeli. Çünkü yem fiyatları arttı. Süt üreticileri kar edemiyor. Üretim fazlası var. Devlet ihracat kapılarını açmalı. Okullarda ve askeriyede süt tüketimi konusunda kampanyalar düzenlenmeli'' dedi. Son dönemde pirinç fiyatlarında da kıpırdanmalar meydana geldiğini ifade eden Yetkin, bazı kişilerin pirinç stokladığını ve adeta ''pusuya yatıp beklediklerini'' söyledi. Şeker ve buğday fiyatları konusunda da spekülasyonlar yapılmaya başlandığını belirten Yetkin, ''Buradan yetkilileri uyarıyorum. 2011 yılı bazı tarım ürünlerinin fiyatları konusunda bolca spekülasyonların yapıldığı bir yıl olacak. Bu konuda gerekli tedbirler alınmalı'' diye konuştu. Et fiyatları konusuna da değinen Yetkin, verilen et ithalatı izninin ne zaman sona erdirileceğinin bilinmediğini, bunun da yerli üreticilere zarar verdiğini söyledi. Damızlık hayvan ithalatının yapılması ve yerli hayvan sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Yetkin, dondurulmuş et ithalatının da durdurulması gerektiğini belirtti. Yetkin, süt fiyatları konusunda ne tür tedbirlerin alınması gerektiği yönünde bir soru üzerine sütteki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülebileceğini, yem fiyatlarının da sübvanse edilebileceğini söyledi.