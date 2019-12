-YETKİN: SEBZE-MEYVE FİYATLARI DÜŞMEZ ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı değerlendirirken, ''Fiyatların düşmesini beklemek hayaldir'' dedi. Yetkin, Ankara İç Kale Otel'de düzenlediği basın toplantısında, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. İlk kez bu yıl meyve ve sebze fiyatlarının bu mevsimde olmaması gerektiği kadar yüksek olduğunu ifade ederek, fiyatlardaki bir yıllık ortalama artışın yüzde 20 ila yüzde 100 arasında değiştiğini söyledi. Yetkin, fiyat artışlarının genelde tüm sebze ve meyvede görüldüğünü belirterek, ''Sebzelerden domates, salatalık, yeşillikler, taze fasulye, kavun ve karpuz fiyatları, meyvelerden başta şeftali olmak üzere tümünde artış görülmektedir'' dedi. Fiyat artışlarının ramazan ayıyla bağdaştırılmasının yanıltıcı olacağına işaret eden Yetkin, fiyat artışlarının bir iki üründe olması durumunda buna ramazan fırsatçılığı denebileceğini ancak artışların hemen hemen tüm ürünlerde görülmesi nedeniyle bunun söz konusu olmadığını söyledi. -''FİYAT ARTIŞINDA MEVSİM KAYMALARI ETKİLİ OLDU'' Derneğin fiyat artışlarıyla ilgili mart ayından itibaren gelişmeleri değerlendirdiğini anımsatan Yetkin, Ocak-Şubat-Mart aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının özellikle meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına neden olduğunu anlattı. İbrahim Yetkin, Mart-Nisan-Mayıs aylarında beklenmedik şekilde oluşan don olaylarının meyveye dönmekte olan ürünlerde büyük kayıplara sebep olduğunu belirterek, bugün meyvelerdeki üretim miktarındaki düşüklüğün ve fiyatlardaki yüksekliğin ilk nedeninin bu olduğunu vurguladı. Yetkin, Nisan yağmurlarının mayıs, haziran ve temmuz ayına kaymasının, yağışların sel felaketine sebep olacak şekilde olmasının gerek sebzelerde gerekse meyvelerde büyük zararlara yol açtığını ifade etti. Temmuz ve ağustos aylarında tüm ülkenin aşırı sıcakların etkisine girdiğini anlatan Yetkin, aşırı sıcak ve nemin ürünleri yaktığını ve geri kalanların da toplanmasında büyük sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. -''FİYATLARIN DÜŞMESİNİ BEKLEMEK HAYALDİR'' Yetkin, geçmiş yıllarda bazı ürünlerin para etmemesinin bu yıl o ürünlerin üretimlerinde büyük düşüşlere sebep olduğuna da işaret ederek, şöyle konuştu: ''Örneğin geçen yıl Alanya'da salatalık 5 kuruşa zor satılmıştı. Bugün salatalığın kilosu 1 lirayı geçti. Geçen yıl domatesin kilosu 15-20 kuruşa kadar düşmüştü, özellikle kavun ve karpuz bir kaç nedenle toplanmadan tarlada bırakılmıştır. Açıklanan sebepler doğal olarak bu yıl aynı ürünlerin üretiminden vazgeçilmeyi de beraberinde getirmiştir. Özellikle bu ürünlerdeki fiyat artışları gerçekten çok yüksektir. Karpuz, şeftali, salatalık, taze fasulye ve yeşillikler fiyat artışında başı çekmektedir. Bu yıl kayısı yok denecek kadar azdır. Yakın ülkelere özellikle Irak ve Körfez ülkelerine ihracatta belirgin artışlar görülmüş, bazı ürünlerin fiyat artışlarına bu durumun da etkisi olduğu görülmüştür.'' İbrahim Yetkin, bu sezon fiyatların dengelenmesinin zor göründüğünü dile getirerek, gelecek aylardan itibaren seralarda yeniden üretime başlanacağını, hava sıcaklıklarının normal seyretmesi durumunda domates ve salatalık gibi sebzelerde fiyatların bir ölçüde dengelenebileceğini söyledi. Sonbaharda çıkmaya başlayacak kış sebze ve meyvelerinin bir ölçüde satın almaya ve tüketime yeni alternatifler doğurarak fiyatların bir dengeye oturmasının beklendiğini belirten Yetkin, ''Fiyatların düşmesini beklemek hayaldir. Bugün yaşanan fiyat artışlarında da geçen yıl yaşanan çok düşük fiyatların da sebebi genelde üretimde planlama olmamasından kaynaklanmaktadır'' dedi. -''DÜNYADA GIDA SAVAŞLARI BAŞLADI'' İbrahim Yetkin, dünyada ''gıda savaşları'' başladığını ifade ederek, ''Artık elinde topu, tüfeği, tankı olan değil, buğdayı, eti ve sütü olan ülkeler ayakta kalacak. Çünkü bunlar stratejik ürünler'' diye konuştu. Bu anlamda Türkiye'de ciddi bir üretim seferberliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Yetkin, dünyada yaşanan ''gıda savaşlarına'' karşı Türkiye'nin elinde önemli bir stok bulundurması gerektiğini savundu. Yetkin, Türkiye'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,48'i oranında tarıma pay ayrıldığını söyleyerek, ülkenin her koşulda tarıma ayırdığı kaynağı artırması gerektiğinin altını çizdi. Son 5-6 aydır her yolun denenmesine rağmen et fiyatlarının düşürülemediğini anımsatan Yetkin, Türkiye'nin artık Kurban bayramında bile hayvan ithal edeceğini öne sürdü.