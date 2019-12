-YETKİN: AB'DEN ET İTHALATI DURDURULMALI ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Fransa'nın Lille kentinde hamburger yiyen yedi çocuğun E.coli türüne bağlı olarak zehirlenmesi üzerine, ''AB'den et ithalatının durdurulmasının ve etteki gümrük vergisi artırılmasının'' gerektiğini bildirdi. Yetkin, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'da ortaya çıkan ve Almanya'dan ithal edilen sığır etiyle geldiği saptanan E-coli zehirlenmelerinin, gıda maddeleri ithalatının gıda güvenliği açısından taşıdığı mahzurları en açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'nin daha önce ''deli dana hastalığı'' nedeniyle AB ülkelerinden et ithalatını durdurduğunu ancak ''et krizinin'' ardından başlayan yoğun ithalat döneminde bu yasağın kaldırıldığını hatırlatan Yetkin, et ithalatının yol açtığı sorunlar yüzünden yüzde 30'a kadar indirilen gümrük vergilerinin de yüzde 60'a çıkarılarak ithalatın frenlendiğini kaydetti. Yetkin, Fransa'da ortaya çıkan ve Almanya'ya uzanan E.coli vakasının, gelecek günlerde bu iki ülke başta olmak üzere et ihracatı yapan AB ülkelerinde ihracat sıkıntısına yol açacağına, bunun sonucunda bu ülkelerde et fiyatının düşeceğine dikkati çekti. Yetkin, bu durumda bu ucuz etlerin ithalat yoluyla Türkiye'ye sokulması yönünde bir hareket beklenebileceğini ifade etti. Yetkin, ''Bu hastalık henüz niteliği tam olarak bilinmeyen bir hastalık olduğu için bu hastalığı taşıyan etlerin gümrüklerde yapılan kontrollerde belirlenmesinde büyük güçlük yaşanacaktır. Bu nedenle Türkiye, daha önce deli dana hastalığında yaptığı gibi AB ülkelerinden et ithalatını - en azından geçici olarak - durdurmalıdır'' ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin yıllık 750-800 bin ton et tüketimi olduğu halde et üretiminin bu seviyenin altında seyrettiğine işaret eden Yetkin, şunları kaydetti: ''Kayıt dışı üretimin yaygınlığı nedeniyle üretim rakamı sağlıklı olarak saptanamasa da Türkiye'de son et ve süt krizi nedeniyle kesilen hayvanlardan dolayı bir üretim açığı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, et ithalatını tamamen durdurmak mümkün olmasa bile yerli üreticilere rekabet imkanı sağlayabilmek ve et üretimini geliştirebilmek açısından şu anda yüzde 60 olan gümrük vergisinin en az yüzde 75 seviyesine çekilmesinde büyük yarar vardır.'' Son günlerde sürekli yağış ve dolu nedeniyle buğday üretiminde de sarı pas ve benzeri hastalıkların yaygınlaştığına dikkati çeken Yetkin, bu durumun rekolteyi olmasa bile buğdayın kalitesini büyük ölçüde olumsuz etkileyeceğini ve Türkiye'yi kaliteli buğday ithaline zorlayabileceğini kaydetti. Yetkin, bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının çiftçileri uyarması ve ilaçlamanın yaygınlaştırılması için acil önlem alması gerektiğini belirtti.