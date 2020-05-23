Yetkililerden el dezenfektanı uyarısı: Sıcak havada arabanızda bırakmayın

Western Lakes İtfaiyesi, “El dezenfektanını sıcak havalarda aracınızda tutmak felakete yol açabilir” ifadesini kullandı

Teksas’taki uzmanlar, sıcak bir günde arabada el dezenfektanı bırakmanın “felakete” yol açabileceği uyarısında bulundu. Western Lakes İtfaiyesi, bir arabanın erimiş kapısını gösteren Facebook gönderisinde, el dezenfektanlarındaki alkol içeriğinin onları yanıcı hale getirdiğini belirterek bölge sakinlerini uyardı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre İtfaiye departmanı şu açıklamada bulundu: "Sıcak havalarda el dezenfektanını aracınızda tutup onu güneşe maruz bırakmak, şişeden geçen ışığın büyümesine neden oluyor. Araçlarda sigara içerken veya bu hafta sonu ızgara yaparken özellikle açık ateşin yanında dezenfektanın olması felakete yol açabilir"

CBS Dallas’a göre, arabanın şoför tarafındaki kapıda “araç içinde 95 fahrenhayt (35 santigrat) dereceye ulaşan sıcaklıkta el dezenfektanının tutuşturması nedeniyle” meydana gelen ciddi hasar, fotoğrafta görülüyor. Habere göre, Teksas Kamu Güvenliği Departmanı da eyaletin geri kalanını tehlikeye karşı uyarmak için görüntüyü paylaştı.

Dallaslı emekli itfaiyeci Sherrie Wilson, CBS'e şöyle konuştu: "El dezenfektanı kolaylıkla yanabiliyor ve tahriş edici. Hava saldığında, ve de araba gibi dar bir alanda hava saldığında, ve buhar çıkardığında el dezenfektanı patlayabilir."

Yetkililer, araba gibi kapalı alanlarda yanıcı maddelerin buhara dönüştüğünü ve statik enerjinin bu ortama girmesi durumunda alev oluşturabileceğini açıkladı.

Wilson, “Ve bu, birinin içeri girip kazak veya ceket ya da bunun gibi herhangi bir şeyi çekmesiyle olabilir” dedi.

Yetkililer, buna ilaveten, sterilizasyon ürünlerinin sıcak ortamlarda uzun süre bırakılmasının alkol içeriğini azaltabileceği ve onları daha az etkin kılacağı uyarısında bulundu.