"Yetkililer uyarıyı dikkate almadı" iddiası

Berlin’de geçen yıl noel pazarına düzenlenen terör saldırısının detayları araştırılmaya devam ederken, sorumlularla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Saldırıdan aylar önce Alman polisinin terör eylemini düzenleyen Anis Amri hakkında ilgili makamları uyardığı ortaya çıktı. Yetkililerin polisin uyarısına rağmen Amri’yi sınırdışı etmeyi reddettiği kaydedildi.

Bild am Sonntag'da yer alan habere göre, geçen yıl Berlin’deki bir noel panayırındaki kalabalığın üzerine kamyonla dalarak 12 kişinin ölümüne neden olan Anis Amri’nin bir intihar saldırısı düzenleyebileceğine yönelik bir tehlike arz ettiği yönünde yetkililerin önceden uyarıldığı ortaya çıktı.

Habere göre, Amri’nin cep telefonundaki bir uygulamadan yaptığı yazışmalardan bir saldırı hazırlığında olduğuna dair işaretler olduğu hükmüne varan Kuzey Ren Vestfalya Emniyet Teşkilatının (LKA), diğer kanıtlara da dayanarak eyalet İçişleri Bakanlığı’na Amri hakkında uyarı niteliğinde bir rapor ilettiği öğrenildi.

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, eyalet İçişleri Bakanı Ralf Jäger, polisin uyarısına rağmen Amri’nin sınırdışı edilmesinin yasal olmadığına karar verdi.

Muhalefetten sert eleştiri

Ortaya çıkan bu yeni bilgiler ışığında muhalefet tarafından sert eleştirilere maruz kalan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Jäger’in Çarşamba günü eyalet meclisi soruşturma komitesinde ifade vereceği belirtildi.

Hür Demokrat Partili (FDP) Joachim Stamp Bild am Sonntag'a verdiği demeçte Jäger’in istifasını talep etti. Stamp, ‘’Bu rapor, Eyalet İçişleri Bakanı Jäger’in görevini yerine getirmede başarısız olduğunun açık bir kanıtıdır’’ diye konuştu.

Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Armin Laschet, Jäger’in ''Almanya’nın dört bir yanındaki vatandaşlar için bir güvenlik riski oluşturduğunu'' söyledi.

Geçen yıl Mart ayında polisin ilgili raporu iletmesinden dokuz ay sonra Amri kullandığı kamyonla Berlin’de Noel panayırına girerek 12 kişinin ölümüne neden olmuştu. Amri daha sonra kaçtığı İtalya'da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Anis Amri'nin 2011 yılında ülkesi Tunus'tan ayrıldığı, önce İtalya'ya gittiği ortaya çıkmıştı. İtalya'da kundaklama suçundan cezaevine giren ve 4 yıl sonra salıverilen Amri'nin daha sonra Almanya'ya geldiği ve mülteci başvurusunda bulunduğu tespit edilmişti. Mülteci başvurusu reddedilen Amri'nin eksik belgeleri nedeniyle Tunus'a geri gönderilemediği açıklanmıştı.

Çarşamba günü Kuzey Ren Vestfalya Meclisi’nin Amri’nin sınırdışı edilmemesi ve otoritelerden kaçmayı başarması ile ilgili Jäger’in yanı sıra birçok üst düzey siyasilerin ifadesine başvuracağı belirtildi.

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DW/dpa/afp, SÖ/MK