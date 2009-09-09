Yetkililer sele karşı ne yapılabileceğini açıkladı

İstanbul'daki sağanak yağışın saat 23.00'a kadar devam edeceği bildirildi yetkililer neler yapılması geretiğini açıkladı.
Sağanak yağış ve beraberindeki sel nedeniyle 4 kişinin yaşamını
yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı, yüzlerce evin ve işyerinin sular
altında kaldığı İstanbul'da yağışların gece saatlerine kadar davam
edeceği kaydedildi.
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
açıklamada, İstanbul Avrupa yakasında devam eden kuvvetli sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışların bu geceden itibaren İstanbul genelinde
görüleceği ve akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin
edildiği kaydedildi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü "kısa süreli acil" koduyla yaptığı açıklamasında
Kapıdağı Yarımadası ve Erdek'te gök gürültülü ve sağanak yağışın
beklendiğini bildirdi. Yağışlar saat 16.00'a kadar devam edecek.
Açıklamada vatandaşlar sel felaketlerine karşı uyarıldı.
Şiddetli Yağış ve Selden Korunma
Son meteorolojik durumla ilgili güncel bilgiye sahip olun
Sel uyarılarını radyo ve TV'dan takip edin. Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.
Selleri tahmin etmek onları tetikleyen olayların türü ve
doğasına bağlıdır. Kısa süreli yoğun yağış ani sele, uzun süreli
yağışın nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın.
Selden önce
- "Hazırlıklı Olun"
- Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın.
- Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.
- Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın.
- Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun
- Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin.
- Selin kullanabileceği ark,hendek,vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun
- Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın.
Sel sırasında
- "Güvende olun"
- Yüksek yerlere çıkın.
- Asla sel suyu içinde araba kullanmayın,ölümlerin %80 ninin araç içinde olduğunu unutmayın.
- Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin.
- Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın.
- Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın.
- Ev yada işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb.. kapatın.
- Çok gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmayın.
Selden sonra
- "Tedbiri elden bırakmayın"
- Binalardaki yapısal hasarı kontrol edin.
- Karanlıktaysanız mum değil el feneri kullanın.
- Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini konserve dahil atın.
Yılıdırımdan Korunma Yöntemleri
Yıldırım Nedir, Nasıl Oluşur?
Yıldırım, bulut ile yer arasında meydana gelen yüksek gerilimli
bir elektrik boşalmasıdır. Yıldırımın meydana gelebilmesi için bulut ve
yerin farklı elektrik yüklerine sahip olması ve belirli bir potansiyel
farka erişmesi gerekmektedir. Genellikle bulutun yere yakın olan
bölümleri negatif, yer ise pozitif yüklü elektriğe sahiptir. Bazı
koşullarda bunun tersi de olabilir. Bulutla yer arasındaki potansiyel
farkı artarak belirli bir değere eriştiğinde, hava iletken olmamasına
rağmen hava içerisinde iletken bir kanal oluşur ve elektriksel boşalma
başlar, yani yıldırım meydana gelir. Yıldırım olayı, her ne kadar
yıldırım düşmesi olarak bilinse de bulut ile yer arasındaki negatif ve
pozitif elektrik yüklerinin pozisyonlarına göre bazen buluttan yere
doğru, bazen de yerden buluta doğru olmaktadır.
Yıldırım, sadece dikey gelişmeli bulut olan kümülonimbus (Cb)
bulutunun varlığında oluşabilir. Normal bir vatandaş için Cb bulutunu
tespit etmek zor olabilir, ancak sağanak yağış, şimşek ve gök
gürültüsünün olması, Cb bulutunun varlığını gösterir.
Yıldırım olayında ortaya çıkan enerji yaklaşık 1010 joule kadar
olup bu enerji saniyenin milyonda biri zarfında geçtiği hava sütununun
sıcaklığını 15000 °C'ye kadar ısıtabilir. İşte yıldırımın yakıcı ve
yıkıcı etkisi açığa çıkan bu enerjinin sonucudur. Bir insana yıldırım
çarpma olasılığı 600 binde birdir. Yıldırım çarpmış bir kazazedeye
dokunmak tehlikeli değildir.dokunulduğu zaman çarpılma tehlikesi
yoktur.
Yıldırımdan Nasıl Korunmalı?
Yıldırım oluşmasında meteorolojik şartların yanı sıra yer
yüzeyinin durumu da çok önemlidir. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik
eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler yıldırım oluşumu için uygun
koşullar hazırlarlar. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için
aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:
- Yüksek bina ve yapılarda (minare gibi) paratoner (yıldırımsavar) kullanılmalı.
- Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı.
- Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir.
- Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın.
- Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışın.
- Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın.
- Açık arazide gruplar halinde durulmamalı.
- Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin mümkün olduğunca kullanmayın.