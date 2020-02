Yetkileri genişleyen DDK'nın ilk işi: Kamu kurumlarındaki FETÖ yapılanmasını ortaya çıkarmak

Yeni sistemin başlamasıyla birlikte yayımlanan kararnameyle yetkileri genişletilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) ilk işi kamu kurumlarındaki FETÖ yapılanmasının ortaya çıkarılması olacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, denetimde ‘tek çatı’ haline gelen DDK, bir yandan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda devam eden FETÖ davalarını takip edecek. Kurul, darbecilerin ifadeleri ve savunmalardaki çelişkileri ile kendi analizlerini raporlaştırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a brifing verecek. Başkan ve 8 üyeden oluşan DDK’da yeni dönemde kurul sekreterliği, denetim ve soruşturma grupları ile bağlı birimler oluşturulacak. Denetçiler en az 5 yıllık tecrübesi olan hâkim, savcı, kaymakamlar, uzmanlar, müfettişler, bilişim uzmanları, mühendisler, öğretim elemanları arasından seçilecek.

Denetim ve soruşturma grupları bir kurul üyesinin başkanlığında gerekli görülen sayıdaki denetçiden oluşacak. Kurul başkanı ihtiyaç duyacağı sayıda denetim ve soruşturma grubu oluşturabilecek. DDK, FETÖ’nün yurtdışı yapılanması için uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme yapabilecek, Erdoğan’ın “Onların girdiği bütün hücreleri söküp atacağız” açıklamasına paralel olarak kurumların her kademesindeki yazışmaları, gizli veya açık her türlü bilgiyi, kayıtları, envanteri incelemeye yetkili olacak. DDK, gerekli görülen durumlarda bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan yetkilileri bilgi almak üzere çağırabilecek. DDK’nın isteyeceği bilgi ve belgeler ivedilikle Beştepe’ye gönderilecek.

DDK Başkanı Yunus Arıncı’nın Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tecrübesi de yeni modele geçişte avantaj sağlayacak.