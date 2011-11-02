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Ekonomi

Yetki belgeleri yenileme ücretleri yüzde 5'e indirildi ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 16:48

-Yetki belgeleri yenileme ücretleri yüzde 5'e indirildi ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kara Ulaştırma Kanununa göre verilen yetki belgeleri yenileme ücretlerinin, yüzde 15'den, yüzde 5'e indirildiğini bildirdi.  Bakan Yıldırım, Bakanlığın yeni teşkilat yapısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 4925 sayılı Kara Ulaştırma Kanuna göre verilen yetki belgelerinin önümüzdeki yıl içinde, gelecek 5 yıla yönelik olarak yenileneceğini kaydetti.  Kanunda belge yenileme ücretlerinin yüzde 15 olarak öngörüldüğünü hatırlatan Bakan Yıldırım, ''Sektörü teşvik etmek, sorunlarını hafifletmek amacıyla bu oranın yüzde 5'e indirilmesi sektöre verdiğimiz bir sözdü, bir taahhüttü. Bunu da bu kanunla yerine getirdik'' dedi. Yıldırım, konuya ilişkin soru üzerine, taban ve tavan ücretlerinin belirlenme yetkisinin kanunla bakanlığa verildiğini ifade ederek, ''İhtiyaç olduğunda uygulanır, mecburi uygulanacak bir husus değildir. Piyasada haksız rekabeti önlemek, işletmelerin ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için alınmış bir tedbirdir'' diye konuştu.

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