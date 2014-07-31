'Yeterli delil vardı, ama ifade alınamadığı için bıraktık'

22 Temmuz’da yapılan emniyetteki 'paralel yapı' operasyonunda gözaltına alınan polislerin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde dört gün boyunca süren sorgusunu Hakim İslam Çiçek değerlendirdi. Çiçek, “Serbest kalan 8 polisi tutuklanmak için yeterli delil var ama sorgulanamadıkları için bırakıldılar” dedi.

Esra Alus’un Milliyet’te yer alan haberine göre Hakim Çiçek, zaptın sorgunun neden uzadığını şöyle anlattı:

“Her ne kadar bir kısım şüphelilerin savunmaları alınmamış olsa da, 4 günün üzerinde sürekli sorgu yapıldığı, gelinen süreçte tüm iyi niyet çabalarına rağmen şüpheli müdafilerinin savunma yaptırmama konusunda sorgu hakimliğinde direnç gösterdikleri, sorguyu gereksiz uzatmak için her türlü yolu denedikleri, ilk iki gün gerek şüphelilerin gerekse şüpheli müdafilerinin savunması sırasında hiç müdahalede bulunulmadığı, çok uzun savunma yaptıkları, zabıtlardan da anlaşılacağı üzere ilk iki gün bazı şüphelilerin birkaç saat savunma ile 20 sayfaya yakın ifade verdikleri, 49 şüpheli ile birlikte üçer adet müdafi eklendiğinde toplamda 196 kişinin saatlerce dinlenmesine bir kısıtlama getirilmediği taktirde bu sorgunun günlerce uzayabileceği, bunun da savunma hakkının kısıtlanması değil, savunma hakkının kötüye kullanılmasıdır” dedi.

Alt ve üst sınır gözetildi

Kararda tutuklama istemiyle sevk edilen tüm şüphelilerin hakkında atılı bazı suçlar yönünden yeterli delil bulunduğunu belirten Hakim Çiçek, 29 şüphelinin “Üzerlerine atılı devletin gizli kalması gereken bilgilerin siyasi veya Askeri Casusluk amacıyla temin etme” suçunu işlediklerine dair tutuklamayı gerektirir sorumluluk noktasında yeterli delil bulunmadığını bildirdi. Ancak bu 29 kişi hakkında, “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik ve suç uydurma” suçları için ise “Suçları işledikleri yönünde sorumluluk noktasında yeterli delil bulunmakta ise de bu suçların kanundaki ön görülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklama taleplerinin reddine” şeklinde karar verildi.

'Delil var ama ifadeleri alınamadı'

Mahkeme, Erkan Ünal, Selman Yuyucu, Ramazan Bolat, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Oğuzhan Ceylan, Kazım Aksoy ve Gafur Ataç hakkında ise yurtdışına çıkmamak suretiyle adli kontrol altına alınmalarına karar verdi. Hakim Çiçek, bu 8 kişi için, “üzerlerine atılı suç devletin gizli kalması gereken bilgilerin siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri yönünde dosyada yeterli delil var ise de bu şüphelilerin yukarıda gerekçesi anlatıldığı şekilde hakimlikçe sorguları yapılamadığından tutuklama taleplerinin reddi ile serbest bırakılmalarına” karar verdi.