'Yeterli çeyiz getirmedi' diye 3 yıl boyunca banyoya kapatıldı!

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 25 yaşındaki evli bir kadının yeterli çeyiz getirmediği için eşi tarafından 3 yıl boyunca banyoda kapalı tutulduğu bildirildi. Bihar eyaletinin Darbhanga ilçesinde gerçekleşen olaydaki kadını polislerin dün kurtardığı belirtildi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yerel polis yetkilisi Seema Kumari, kurtarılan kadını paramparça giysileri, kurumuş saçları ve tırnakları büyümüş halde bulduklarını açıkladı. Kumari, " Kadın gözlerini güneşli havada zar zor açıyordu. Onu karanlık ve küçücük bir yere saklamışlar." dedi. Polis, "Kadını banyoya atmışlar ve anahtarla kapatmışlar. Artan yemek varsa onu vermişler. Çocuğunu da göstermemişler. Kapatma sebepleri ise yeterli çeyiz getirmemesi ve kız çocuk dünyaya getirmemesi." diye konuştu.

Kızı, annesini tanımadı

2010'da Prabhat Kumar Singh'la evlenen kadın, düğünden sonra az çeyiz getirmesi dolayısıyla eşinden işkence de görmüş. Çocuklarının kız olmasında sonra ise eşinin Hintli kadını 3 yıl boyunca banyoda kapalı tuttuğu kaydediliyor.

Polis, ailesiyle görüşmeye izin verilmeyen kadının yakınları görmeye geldikleri zaman ya kandırılıp gönderdiklerini ve ya kovduklarını söyledi. Yetkili polis, kurtarılan kadının ilk olarak 3 yaşındaki kızını görmek istediğini anlattı. Çocuğuna sarılıp ağlayan anneyi kızının tanımadığı aktarıldı.

Olay sonrası polisler kadının eşini, kayınpederi Dhirendra Singh ve kayınvalidesi Indra Devi'yi gözaltına aldı.