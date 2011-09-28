-Yeterli başvuru olmayınca herkesi işe aldılar ŞANLIURFA (A.A) - 28.09.2011 - Şanlıurfa'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında okullarda geçici olarak istihdam edilecek 2 bin kişilik hizmetli kadrosuna bin 977 kişi başvurunca kura çekimi iptal edilerek başvuranların tamamı işe alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hayata geçirilen TYÇP kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent merkezindeki okullarda görevlendirilmek üzere 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı. İşe alınacak kişilerin noter huzurunda kurayla belirlenmesi amacıyla Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu'nda hazırlık yapıldı. Hizmetli kadrosuna bin 977 kişinin müracaat ettiği belirlenince kura çekimi iptal edilerek, başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan tüm adayların işe alınmasına karar verildi. Boş kalan 23 kişilik kontenjana ilerleyen günlerde İŞKUR'a müracaat edenlerin yerleştirileceği öğrenildi. Şanlıurfa Milli Eğitim Şube Müdürü Remzi Eleştir, gazetecilere yaptığı açıklamada, TYÇP kapsamında okulların hizmetli eksiğini gidermek için başvuruların değerlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda başvuruda bulunan bin 977 kişinin işe alındığını ifade eden Eleştir, ''Müracaat edenlerin tamamına iş imkanı verilmiş durumda. Eksik kalan 23 kişilik kadro için de vatandaşlarımız İŞKUR İl Müdürlüğüne müracaat edebilir. Bu müracaatlar daha sonra değerlendirilecek'' dedi.