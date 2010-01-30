'Yeter' dedi; İstiklal Marşı'nı yarıda kesti

T24 - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Genel Kurulu'nda divan başkanlığını yapan Mehmet Arı, ''Tamam teşekkür ederim. İlk kıtasıyla da olur'' diyerek marşı yarıda kesince tepki aldı.



Kooperatifin 56. Olağan Genel Kurulu Konya Dedeman Otel'de gerçekleştirildi.



Kurul öncesi, divan başkanlığını yapan Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Arı, üyelerle birlikte İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuduktan sonra marşı yarıda kesti.



Arı, ''Tamam teşekkür ederim. İlk kıtasıyla da olur'' deyince üyelerden tepki aldı. Bunun üzerine Arı, İstiklal Marşı çalan cihaz olmadığı için marşı yarıda kestiğini belirterek, ''Vaktinizi fazla almamak için böyle yaptım. Özür dilerim. İstiklal Marşı 40 kıta da olsa okurum'' diyerek, kendini savundu.



Arı, daha sonra İstiklal Marşı'nın iki kıtasını üyelerle birlikte tekrar okudu.



Zaman zaman gerginliğin yaşandığı ve bin 300 üyenin katıldığı genel kurulda, mevcut başkan Ali Kılınç yönetiminin faaliyet raporu kabul edilmeyince, başkan adayı İbrahim Turgut, oy çokluğuyla kooperatifin yeni başkanı seçildi.







