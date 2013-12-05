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'Yetenek Sizsiniz'deki dansa 1,1 milyon liralık erotizm cezası!

RTÜK, Acun Ilıcalı'nın 'Yeteneksiz Sizsiniz Türkiye' programında yapılan ve erotik olduğu için mozaiklenen dans gösterisi nedeniyle Star TV'ye 1 milyon 100 lira ceza verdi

05 Aralık 2013 18:13

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Star TV'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın "Yetenek Sizsiniz Türkiye" programındaki erotik dans gösterisi nedeniyle kurul tarihinin en büyük para cezasını kesti. Kurul, Star TV'ye, reklam gelirlerinin yüzde 2'si oranında para cezası verdi. Bu oran, kurul tarihinde ilk kez uygulandı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye programının Star TV'de 3 Kasım'da yayınlanan bölümünde, iki yarışmacının kucak dansı yaptığı erotik gösteri, mozaiklenerek yayınlanmıştı. Acun Ilıcalı, tekrarlattığı dansı izlerken bir ara gözlerini kapatmıştı. Hülya Avşar ise X butonuna basmıştı.

Aydın Hasan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, programındaki bu sahne, RTÜK'ün Üst Kurul toplantısında değerlendirildi. 6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunla Getirilen, Ticari İletişim, Tele Alışveriş, Ürün Yerleştirme, Program Destekleme ve Yayın Hizmet İlkelerine İlişkin Hükümler içinde yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz" maddesi çerçevesinde Star TV'ye ceza kesilmesi yönünde karar alındı.

RTÜK'ün yasa gereği, reklam gelirlerinin yüzde 1 - 3'ü arasında para cezası kesme yetkisi bulunuyor. Toplantıda, bazı üyeler yüzde 3 oranının uygulanmasını istedi. Değerlendirmelerin sonucunda yüzde 2 oranında ceza kesilmesi kararı alındı. Bu oran RTÜK tarafından ilk kez uygulandı. Böylece Star TV'ye yaklaşık bir milyon 100 bin lira para cezası kesildi.

RTÜK tarafından ceza alan dans sahnesi daha sonra sansürlenerek böyle yayınlandı:  

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