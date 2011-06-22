-YEŞİLOVA'DA BANKA SOYGUNU YEŞİLOVA (A.A) - 22.06.2011 - Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir banka şubesi, kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde, döviz işlemleri gişe memurunun dışarıya çıkmasını fırsat bilen ve şubeye giren soyguncular, para kasasını ellerindeki aletlerle zorlayarak açtı. Soyguncular kasadan, 11 bin 40 avro ile 5 bin 853 doları alarak kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden görevliler, olayı polise bildirdi. Bankanın güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.