Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 1 Mayıs'ta yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı

1 Mayıs'ta Taksim'de yaşanan olaylar hakkında YSGP eş sözcüleri Sevil Turan ve Arif Ali Cangı'in yaptıkları açıklamada, devletin geleneksel yasakçı tutumunu canlandıran yaklaşımın kabul edilemeyeceğini, barış ve çözüm sürecinin konuşulduğu günlerde, İstanbul, AKP Hükümeti eliyle adeta savaş alanına çevrildiğini belirtti.

Sözcüler, 'Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından açıklanan Taksim Meydanı’nın AVM, rezidans gibi yapılarla gaspı girişiminden vazgeçilmelidir. 1 Mayıslar, İstanbul’da da emekçilerin, işçilerin ve halkın istediği yerde ve şekilde kutlanmalıdır. 1 Mayısları yıllarca İstanbul halkına zehir eden geçmiş günler hatırlanmalı ve devlet güçlerinin uyguladığı bu terörün her yıl tekrarlanması ihtimali ortadan kaldırılmalıdır' dedi.

Sembolik bir anlamı olan Taksim Meydanı'nın kutalamaya kapatmanın 1977’den bu yana sendikaların, işçi ve emekçilerin, solun her renginin ve demokratların önemsediği bir alanı kullandırtmamanın İstanbul'da yaşananların arkasında yatan düşünce oladuğu belirtildi.

Sözcüler, 'güvenlik bahanesine sığınarak, kamu alanlarını halkın elinden alan, emekçilere emek bayramını zehir eden yasakçı zihniyeti ve İstanbul halkına uygulanan şiddeti kınıyoruz' dedi.