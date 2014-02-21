'Yeşiller ve Sol Gelecek' Anadil Günü'nü kutluyor

‘Yeşiller ve Sol Gelecek’ Partisi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde çok dilli internet sitesini yayına soktu.

İlk aşamada partinin ‘Umudu Büyütüyoruz‘ metni 22 dile çevrildi. Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, bu diller arasında Türkiye’de konuşulan Adigece, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Ermenice, Gürcüce, Kürtçe, Lazca ve Yunanca bulunuyor. Bunların yanı sıra, Almanca, İngilizce, Macarca, Felemenkçe,Lehçe,Japonca ve Farsça gibi dünya dillerinde de metni okumak mümkün olacak.

Türkiye’de bir siyasi partinin ilk defa yaptığı çok dilli uygulamayla ilgili olarak Yeşiller ve Sol Gelecek şöyle diyor:

“Bu site, temsil ettiğimiz çoğulculuk ve enternasyonalizmin büyük bir ifadesi, ve Türkiye’de bir siyasi parti için istisnasız bir ilk. Yapımında partili akadaşlardan ve Avrupa’nın bir çok yerindeki Yeşillerden çok kişinin çok emeği geçti.”

İnternet sitesi üç dilde yayında olacak

Yeşiller ve Sol Gelecek, Kaberdeyce, Zazaca, Romani, Süryanice ve başka Türkiye dillerinin de siteye eklenebilmesi için gönüllü katkılara açık olduklarını ekliyor.

Yakında basın açıklamalarına ve partiyle bilgilere İngilizce uzantılı siteden ulaşmak da mümkün olacak. Bir sonraki hedef Kürtçe için de benzer bir uzantı hazırlanması ve sitenin üç dilli devam etmesi…