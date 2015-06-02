Yeşiller Sisi'nin ziyaretine tepkili



Almanya diğer Avrupa ülkelerine göre Abdülfettah El Sisi'yi en geç davet eden ülkelerden biri. Bir yıl önce göreve gelen El Sisi, Almanya açısından zor bir konuk olma özelliğini taşıyor. El Sisi ordu müdahalesi sonucu göreve geleli bir yıl oldu ancak ülkede parlamento seçimlerinin ne zaman yapılacağı belirsiz.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, 'Ortadoğu'daki aşırı zor durum söz konusu olduğunda tabii ki gerekirse bir askeri diktatörle de görüşmek gerekebilir. Ama buna rağmen devlet töreniyle karşılanması yanlış bir sinyal" diye konuştu. El Sisi, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ile temaslarda bulunacak. Yeşiller, Alman hükümetinin bu davetle, El Sisi'ye desteğin sadece 'nihayet adil seçimlerin yapılması, yargı için temel demokratik düzenin inşa edilmesi ve adını hak edecek bir parlamentonun oluşturulması' koşullarına bağlı olduğunu gösterme şansını yitirdiğini savundu.

Hükümete bu konuda sadece muhalefet cephesinden eleştiri gelmedi. Federal Meclis'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Başkanı Norbert Lammert, iki hafta önce yaptığı açıklamada, El Sisi'yle görüşmeyeceğini açıklamıştı. Lammert görüşmeme gerekçesi olarak, Mısır'da son aylarda muhalefetten inanılmaz derecede fazla kişiye verilen idam cezalarını göstermişti.

Öte yandan aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu beş insan hakları kuruluşu, hazırladıkları ortak bir mektupta, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den El Sisi ile yapacağı görüşmede, Mısır'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekmesini istedi. Mektupta, Almanya'nın insanların baskı görmesine hizmet edecek silah ya da malzemeleri Mısır'a göndermemesi talep edilerek, Mısır yönetiminin, yüzlerce göstericiyi öldüren Mısırlı güvenlik güçlerini yargı önüne çıkarması talep edildi.