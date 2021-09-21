Yeşiller Partisi hâlâ kurulamadı; başvurunun üzerinden bir yıl geçti

Yeşiller Partisi'nin İçişleri Bakanlığı’na 21 Eylül 2020 kuruluş başvurusu yapması üzerinden bir yıl geçti. Ancak, bir yıldır belgeleri bakanlıkta bekleyen Yeşiller Partisi, hala kurulamadı.

"Kaybedecek Zaman Yok" diyen Yeşiller Partisi'nin konuyla alakalı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bu bir yıl içerisinde yaşadığımız tek ekolojik, siyasi ve toplumsal sorun keşke Yeşiller Partisi’nin hukuksuz ve yetki aşımı yapılarak engellenmesi olsaydı.

İklim krizinin sonucu olarak artık daha yoğun şekilde yangın, sel ve kuraklıklar yaşıyoruz. Ekonomik kriz genciyle yaşlısıyla herkesin yaşamını etkiliyor. Toplumsal kriz ülkenin yaşama sevincini yok ediyor; gelecek umutları kayboluyor

Hayatın her alanını etkileyen ekolojik, ekonomik ve toplumsal krizlere karşı çözüm önerileri getiren partimizin Türkiye genelinde örgütlenmesi ve halkla siyasi parti çatısı altında buluşması engellenmeye çalışılıyor"

"Artık dünyada da, Türkiye’de de Yeşiller için değil bir gün bir saniye bile kaybedecek zaman yok"

"Fakat engellenemez. Yeşiller Partisi’nin de, savunduklarının da, gelecek tahayyülünün de önüne geçilemez. Zamanı gelmiş fikirden daha güçlü bir şey yoktur. Artık dünyada da, Türkiye’de de Yeşiller için değil bir gün bir saniye bile kaybedecek zaman yok. Evimiz yanmaya devam ediyor. Bu yangını söndürmeye şimdi daha da kararlı, daha da hazırlıklıyız!"