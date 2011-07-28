Yeşiller Eşbaşkanı Roth Silivri'ye giremedi

T24 - Almanya Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'a gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'i cezaevinde görmesi için izin verilmedi. Roth'un karara tepkisi sert oldu. Roth, "İfade ve basın özgürlüğü olmadan demokrasi yaşayamaz" dedi.









Yeşiller Partisi ve Avrupa Birliği Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Claudia Roth, Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ı ziyaret etmek için Silivri Cezaevi’ne geldi ancak bu ziyarete izin verilmedi.



Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne gazeteci Ahmet Şık’ın Eşi Yonca Verdioğlu Şık ile gelen Roth içeri girerken "Ahmet Şık ve Nedim Şener benim için birer semboldür. Türkiye'de gazeteciler işini yaptığı için cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. Tabi ki bu demokrasi için bir risk faktörüdür. Türkiye'nin düşmanı değilim. Bir dost olarak buradayım" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık bir saat sonra dışarı çıkan Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, gördüğü muameleden dolayı çok öfkeli olduğunu ve Şık ve Şener ile görüşemediğini söyledi:



"70'den fazla gazetecinin tutuklu olduğu bir ülkede sorun vardır, bana gösterilen muamele yüzünden de öfkeliyim. 22 Temmuz'da Adalet Bakanlığı'na gönderdiğim resmi başvuru vardı. Alman Konsolosluğu ve Büyükelçilik defalarca devreye girdi. İçeri girdikten yarım saat sonra Dışişleri'nden ve Adalet Bakanlığı'ndan izin çıktı dendi. Yarım saat sonra ise iznin yazılı ulaşması lazım dendi. Ama yine de görüşebileceğimizi söylediler, bizi sanki suçluymuşuzcasına ciddi bir kontrole soktular. Ardından da savcı ziyaret edemeyeceğimizi söyledi. Yönetmeliğe göre 10 gün önce müracaat edilmesi gerekiyormuş, ne kadar aptalca bir şey. Bana bunu söyleselerdi bir hafta sonra gelirdim."



Almanya'ya dönünce Adalet Bakanlığı ve Başbakan'a resmi bir yazı yazacağını söyleyen Roth, "İfade ve basın özgürlüğü olmadan demokrasi yaşayamaz" dedi.





