Yeşiller AB'den Türkiye'ye karşı sert bir yaklaşım istiyor

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, devlet ve hükûmet başkanları zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye baskı uygulama çağrısı yaptı. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Roth, Alman hükümeti ve AB'nin "demokrasi ve insan hakları konusunda baskı kurmak için elindeki tüm araçları kullanması" gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zayıf yerinin ekonomi olduğunu söyleyen Roth, AB'nin "güçlü yaptırımları açık bir biçimde formüle etmesi" ve demokrasi değerlerini savunması gerektiğini belirtti. Türkiye ile ilişkilerde iyimserliğin neye dayandırıldığını anlamanın mümkün olmadığını belirten Roth "Türkiye'nin Erdoğan tarafından otokratik yeniden dönüşümü nedeniyle ortak bir değerler temelinin zerresi bile kalmıyor" dedi.

"Mülteci mutabakatı sona erdirilmeli"

Alman Yeşiller Partisi ayrıca AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının da sona erdirilmesini savunuyor.



Yeşiller Meclis Grubu Sığınmacı Politikaları Sözcüsü Luise Amtsberg, Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Amtsberg, "İltica hukukuna aykırı bu anlaşma derhal sona erdirilmeli" dedi.

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarını Perşembe günü bir araya getirecek zirvede Türkiye ile ilişkiler görüşülecek. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, HDP'yi kapatma girişimi, insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi gibi geçen hafta yaşanan gelişmeler Avrupa Birliği'nin tepkisini çekiyor.