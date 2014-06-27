Yeşilköy'deki Latin Katolik Kilisesi'ne bıçaklı saldırı

Vaftiz töreni sırasında bıçaklarla içeri giren bir grup tehditler savurdu.

Hürriyet'in haberde klise içerisine giren grup üyeleri iddiaya göre tehditler savurduktan sonra dışarı çıktı.

Grubun peşinden giden kilise görevlisi ise bıçakla tehdit edildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Kenan Gürdal “Son dönemlerde bu saldırılar artıyor. Cemaat kiliseye gelmekten korkuyor. Gerekli yerlere başvuracağız” dedi.

Yeşilköy’de bulunan Latin Katolik Kilisesi’ne sekiz kişi tarafından yapılan bıçaklı saldırı kilise görevlilerini endişelendirdi. 15 Haziran’da gerçekleştirilen saldırıda, sekiz kişilik bir grup vaftiz töreni olduğu sırada kiliseden içeriye girdi. İddiaya göre törene katılan cemaat üyelerini rahatsız eden grup daha sonra kilisenin bahçesine çıkarak kilise görevlilere tehditler savurdu. Bu sırada kilise görevlisi Doğan Yıldırım ise grubun yanına giderek kilisenin etrafından ayılmalarını istedi.

'Bıçağı bana doğru salladı'

Tartışma çıkması üzerine grup içerisinden bir kişi iddiaya göre bıçak çıkartarak kilise görevlisini tehdit etti. Doğan Yıldırım olay anını şöyle anlattı: “Grup, kilisenin içerisine girdiklerinde tören yapan insanları rahatsız etmişler. Onlar da bana rahatsızlıklarını söylediği, bu sırada grup kiliseden çıkarak dış kapının oraya gittiler. Ben de yanlarına gittim. Bana hakaret ettiler. Bir tanesi bıçak çıkartarak beni tehdit etti. Bıçağı bana doğru salladı, geri çekildim. Bu sırada yoldan üç polis ekibi geçiyordu. Onlara seslendim ama durmadan devam ettiler. Sonrasın da emniyete ve savcılığa suç duyurusunda bulundum” dedi. Yıldırım benzer bir saldırının mayıs ayında da yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Mayıs ayında da 3-4 kişilik bir grup kimsenin olmadığı bir sırada içeriye girmişler. Burada mumların bulunduğu yerleri dağıtmışlar. Sonrasında kiliseden dumanlar çıkmaya başlamış. Çevredeki insanlar dumanı fark edince olaya müdahale etmişler. Kiliseye bu tür tehditlerin gelmesinden rahatsızız. Polislere şikayetlerimize rağmen önlem alınmıyor.”

'Cemaat kiliseye gelmeye korkuyor'

Saldırının ardından Pazar ayinlerine gelen cemaatin azaldığını söyleyen Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Kenan Gürdal ise saldırıların son dönemlerde arttığına dikkat çekti. Gürdal şunları anlattı:

“Son dönemlerde Ortadoğu üzerinde kiliselere baskılar artmaktadır. Buraya gelen grup ‘Hristiyanların kökünü kazıyacağız’ diye slogan attı. Grubun içeri girdiği sırada bir vaftiz töreni vardı. Grup bu sırada geliyor ve cemaati rahatsız ediyor. Daha sonra dışarı çıkarak kilise yetkilileriyle tartışıyor. Benzer şekilde mayıs ayında da bir saldırı olmuş. İki ay içerisinde iki saldırının olması çok ciddi bir durum. Son saldırıdan sonra cemaat üyeleri kiliseye gelmemeye başladı. Geçen Pazar günü yapılan ayin törenine yaklaşık 20 kişi geldi. Normalde kilise tamamıyla dolardı. Güvenlik önlemi alınması konusunda gerekli yerlere başvuracağız.”

Grup güvenlik kamerasına yakalandı

Kiliseye saldırı düzenlediği iddia edilen grubun kiliseye giriş çıkış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Akşam saatlerinde kiliseye gelen 8 kişilik grup olayın ardından dışarı çıkıyor. Bu sırada kameranın görüş açısından çıkan grup iddiaya göre bıçakla kilise görevlilerini tehdit ediyor. Kilise görevlileri bu görüntüleri ise savcılık ve polis ekiplerine verdi.