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Yeşilırmak'ta ölü balıklar kıyıya vurdu

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'ndeki toplu balık ölümleri, yetkilileri harekete geçirdi

04 Mayıs 2018 21:51

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri\'ndeki toplu balık ölümleri, yetkilileri harekete geçirdi. Balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi  için çalışma başlatıldı.
Amasya’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri\'nde, toplu balık ölümlerini görenler durumu polise haber verdi. Polisler ise, yaptığı inceleme sonrası durumu Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, balık ölümlerinin nedenini bulmak için çeşitli alanlardan numuneler aldı. Bu esnada kıyıya vuran ölü balıkları toplayıp evine götürmek isteyen vatandaşları ise polis sık sık uyardı.
Nehir kenarında balık ölümleri en son geçtiğimiz Mart ayında görülmüştü.

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