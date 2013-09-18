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Yeşil'in Süleymaniye bölgesinde yaşadığı iddia edildi

Korkut Eken'in 'Yeşil yaşıyor' itirafına kızını öldüren Mahmut Yıldırım'ın peşini bırakmayan Hıdır Öztürk Yeşil'in Süleymaniye'de olduğunu yetkililere bildirdiklerini söyledi

18 Eylül 2013 10:18

Faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmada ifade veren MİT eski mensubu Korkut Eken'in, "Yeşil yaşıyor. Çıksın konuşsun" sözlerine, 21 yıldır Yeşil'in peşini bırakmayan Hıdır Öztürk'ten destek geldi. Yeşil'in öldüğüne hiçbir zaman inanmayan Hıdır Öztürk, aileye ulaşan bilgileri Vatan'la paylaştı. Savcılığa ve devletin üst düzey makamlarına iletilen bilgilere göre Yeşil ağır şekilde siroz hastası ve Süleymaniye bölgesinde yaşıyor.

Hıdır Öztürk, 1992 yılında işkence edilerek öldürülen kızı Ayten Öztürk'le ilgili daha önce TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na gelerek bilgi vermişti. Kızı Ayten Öztürk'ün, Yeşil tarafından sorgulandığını ve işkence edilerek öldürüldüğünü söyleyen Öztürk, kızının yüzünün tanınmaması için Yeşil tarafından özellikle kulak ve burnunun kesildiğini de anlatmıştı.

"En kolay ölüm haberi duyulur" diyen Hıdır Öztürk ve ailesi 21 yıldır Yeşil'le ilgili bilgi topluyor.  Öztürk, Yeşil'in son olarak Kuzey Irak'ta olduğunu ifade ederek, bu bilgiyi daha önce ilgililere bildirdiğini anlattı. 29 yaşındaki kızının öldürüldüğü dönemde Jandarma Alay Komutanı, Yeşil'in ve o dönem Valilik görevlilerinin 'Çete' gibi çalıştığını belirten Öztürk, "Ancak hala ne Alay Komutanının ne de diğerlerinin ifadesi bile alınmadı. Biz o dönem de savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ancak kimse ilgilenmedi" dedi.

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