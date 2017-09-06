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Spor

Yeşilgiresun Belediyespor, Kenny Boynton ile anlaştı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)- SPOR Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor ABD'li Kenny Boynton ile 1 yıllık anlaşma sağladı

06 Eylül 2017 14:53

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)- SPOR Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor ABD\'li Kenny Boynton ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Yeni sezon öncesi kadro oluşturma çalışmalarını sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor Basketbol takımı, ABD\'li Kenny Boynton ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu. Resmi sözleşmenin 1-2 gün içinde imzalanacağı belirtildi. 
2015-2016 sezonunda Türkiye’de Sinpaş Denizli Basket forması da giyen 1.88 boyundaki ve 26 yaşındaki Kenny Boynton her iki guard pozisyonunda da oynayabiliyor. Sinpaş Denizli Basket takımı ile Adanaspor karşısında 10/14 üçlük isabetiyle 36 sayı kaydederek o dönem adından sıkça söz ettiren skorer oyuncu, geride bıraktığımız sezonda da Rus ekibi BC Nizhny Novgorod forması giydi.
BC Nizhny Novgorod ile geçtiğimiz sezon VTB Ligi’nde 24 maça çıkan Kenny Boynton, ayrıca yüzde 40 ile 3 sayılık atış isabet yüzdesi yakaladığı bu maçlarda; 15.3 sayı, 2.9 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları da tutturdu. ULEB EuroCup’ta ise 14 maçta görev yapan skorer oyuncu, bu kupada ise; 13.2 sayı, 2.4 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı.

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