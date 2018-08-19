Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si son yolculuğuna uğurlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçısı 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan 'Şişko Nuri' lakaplı Sezgin, önceki gün rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezilği tanısı konulan Sezgin, Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Sezgin, için kentte bugün öğlen namazı sonrasında Samsun Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, yerel tiyatrocular ve vatandaşlar katılırken, sanat dünyasından kimsenin cenazede yer almaması da dikkat çekti. Sezgin, kılınan cenaze namazının ardından Derecik mezarlığında toprağa verildi.