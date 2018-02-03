Yeşilçam'ın 'Bitirim Zeki'si hayata veda etti (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yakınları tarafından hastaneden alınan Zeki Keskin\'in cenazesi, Ulu Cami\'ye getirildi. Burada, Keskin için öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Keskin\'in kardeşi Abdurrahman Keskin, yakınları ve çok sayıda Sivaslı katıldı. Namazın ardından Zeki Keskin\'in kız kardeşi Adile Yüksektepe, \"Nereye gidiyorsun gardaş\" diyerek gözyaşı döktü. Keskin\'in cenazesi Aylı köyüne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

\'BÜFESİNE BİTİRİM ZEKİ VEFAT ETMİŞTİR\' NOTU ASILDI

Sirer Caddesi üzerinde bulunan ve ömrünün büyük bölümünü geçirdiği iki metrekarelik büfesini yatak odası ve mutfak olarak da kullanan Keskin\'in dükkanına \'Bitirim Zeki vefat etmiştir\' yazısı asıldı. Bitirim Zeki\'nin bitişiğinde esnaflık yapan Mustafa Çiftçi kendisiyle 13-14 yıldır komşu olduğunu belirterek, \"İyi bir insandı, şen biriydi, kimseyi incitmezdi, işinde gücünde sakin bir insandı. Hayattan zevk alan, şehrin renkli simasıydı. Meydana ismi verildiği için çok sevinmişti. Bu sene kendisini iyi hissetmiyordu, hasta olduğunu biliyordu. Her sene kışın köye gidip, yazın geliyordu. İlaç içmeyi pek sevmiyordu. Doktorun verdiği ilaçları da kullanmak istemezdi\" dedi.

Bitirim Zeki\'yi 40 yıldır tanıdığını söyleyen esnaf Turan Doğruyol ise, \"Hem dükkan komşumuz, hem de eskiden de tanıyordum. Şehrimizin güzel insanıydı, değerli bir arkadaşımızdı. Biz ondan ağrıyıp incinmedik, inşallah o da bizden incinmemiştir. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Böyle insanları sevmek, saymak, yaşatmak lazım. Köye giderken bizden helallik alıp öyle gitmişti\" ifadelerini kullandı.

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