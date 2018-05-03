Yeşilçam oyuncusu Cemal Konca vefat etti

Yeşilçam’ın emekçilerinden Cemal Konca, 1 Mayıs Salı günü hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sessiz sedasız defnedildiğini şarkıcı Onur Akay duyurdu. Cingöz Recai, Zorba, Şafakta Üç Kurşun, Aslan Yürekli Kabadayı, Hayatım Senindir gibi çok sayıda filmde rol alan Cemal Konca'nın 2 gün önce vefat ettiği ortaya çıktı.

Akay, “Yeşilçam'ın çınarlarından asıl adı Cemal Goncagül olan ve Cemal Konca olarak tanınan oyuncumuz, sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. 60'ın üstünde sinema filminde rol alan Cemal Konca, 1 Mayıs Çarşamba günü vefat etti ve dün Büyükçekmece Kuba Camii'nden, son yolculuğuna uğurlandı” ifadesini kullandı.

Cemal Konca kimdir?

1926 doğumlu olan Yeşilçam'ın emekçi oyuncularından Cemal Konca çok sayıda filmde rol almıştır.

Konca, aynı zamanda Türk sinemasının sayılı makyözlerinden biridir ve Kanlı Nigar, Köroğlu, Malkoçoğlu: Akıncılar Geliyor, Vahşi Bir Kız Sevdim, Mevlana, Vurun Kahpeye, Korkusuz Cengaver, Cemo gibi çok sayıda filmin makyözlüğünü de yapmıştır.